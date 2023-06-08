В Японии более 200 тысяч жителей получили предписание об эвакуации

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NHK сообщает, что в планах у японских властей эвакуировать более 205 тысяч человек из-за угрозы оползней
«Лента. Ру» пишет, что власти японской префектуры Сидзуока начали рассылать предписания об эвакуации маломобильных и пожилых граждан из-за существующей угрозы оползней. В планах эвакуировать более 205 тысяч человек.
В префектуре после тайфуна прошли сильные ливни, что и вызвало серьёзную угрозу схода оползней. По прогнозам синоптиков, в регионе продолжатся дожди Это значительно повышает угрозу природной катастрофы.
Ранее сообщалось, что ещё один херсонский город начал уходить под воду после подрыва Каховской ГЭС. В городе Голая Пристань растет уровень воды после подрыва Каховской ГЭС, населенный пункт начинает уходить под воду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства подконтрольной России части Херсонской области Андрей Алексеенко.
В префектуре после тайфуна прошли сильные ливни, что и вызвало серьёзную угрозу схода оползней. По прогнозам синоптиков, в регионе продолжатся дожди Это значительно повышает угрозу природной катастрофы.
Мария Фирсова