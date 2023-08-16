В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня

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В японской префектуре Тоттори около 1,8 тысячи жителей поселка Садзи оказались изолированы из-за схода оползня, вызванного прохождением тайфуна «Лан», сообщает телеканал NHK.
Повышенная опасность оползней обусловлена проливными дождями в районах, над которыми прошел тайфун «Лан». Тайфун в настоящее время находится в Японском море, оставив после себя сильные ветры и ливни. Центральное давление в тайфуне составляет 990 гектопаскалей, а скорость ветра в его центре достигает 23 метров в секунду, с порывами до 35 метров в секунду.
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Артем Кузьмин