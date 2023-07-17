В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости

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Агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.
Японская газета «Асахи симбун» пишет, что утром 60-летний мужчина и его друг купались в нескольких метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. В этот момент неожиданно на пожилого японца напал дельфин, который сломал 3 ребра мужчине и укусил за руки.
Этим же утром дельфин искусал 40-летнего мужчину в Михаме.
С начала пляжного сезона в Японии зафиксировано уже 6 нападений дельфинов. Местные власти призывают граждан держаться подальше от дельфинов в целях безопасности.
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Мария Фирсова