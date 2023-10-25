В Японии двоих госпитализировали после заражения радиацией на АЭС «Фукусима-1»

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Двое рабочих очищали трубы, используемые для удаления радиоактивных элементов из воды аварийной АЭС «Фукусима-1».
Рабочих госпитализировали из-за заражения радиацией, пишет агентство Kyodo. Капли зараженной жидкости могли оказаться на одежде рабочих. Излучение от их кожи превышало норму. Рабочих госпитализировали в больницу при медицинском университете префектуры, где они пройдут комплекс обеззараживающих процедур.
Ещё на трех рабочих оказались следы загрязненной воды, но им медицинскую помощь не оказали за ненадобностью.
Напомним, Япония 24 августа начала сброс в океан воду. Она использовалась для охлаждения реакторов во время и после катастрофы 2011 года на АЭС «Фукусима-1».
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Ещё на трех рабочих оказались следы загрязненной воды, но им медицинскую помощь не оказали за ненадобностью.
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Мария Фирсова