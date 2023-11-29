В Японии потерпел крушение конвертоплан Osprey ВС США

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На его борту, по предварительным данным, находились восемь человек.
Конвертоплан Osprey ВС США рухнул в районе островов Якусима (префектура Кагосима), сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что конвертоплан упал в море.
В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся.
За годы эксплуатации с конвертопланами происходило множество инцидентов. В 2012 году два Osprey потерпели крушение в американском штате Флорида и в Марокко, а в 2016 году ЧП случилось в зоне Персидского залива, погиб морской пехотинец.
В августе 2017 года конвертоплан рухнул у восточного побережья Австралии. 27 августа нынешнего года на севере Австралии разбился V-22 Osprey. Тогда скончались три американских морских пехотинца.
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Сообщается, что конвертоплан упал в море.
В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся.
В августе 2017 года конвертоплан рухнул у восточного побережья Австралии. 27 августа нынешнего года на севере Австралии разбился V-22 Osprey. Тогда скончались три американских морских пехотинца.
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Мария Фирсова