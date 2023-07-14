В Японии ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытаний

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Во время испытаний двигателя второй ступени японская твердотопливная ракета-носитель Epsilon S взорвалась. Об этом пишет Jiji.
По информации издания, в результате происшествия никто не пострадал. Причина инцидента в настоящее время не уточняется.
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Диана Аванесян