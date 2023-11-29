В Японии рыбаки обнаружили трех человек на месте падения конвертоплана

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На месте рухнувшего американского конвертоплана Osprey в Японии рыбаки нашли трех человек.
Об их состоянии ничего не сообщают, сообщает телеканал NHK. По данным источника, рыболовецкие суда направились к месту крушения конвертоплана, чтобы найти людей. Удалось обнаружить трёх человек, спасательную лодку.
Ранее сообщалось о падении конвертоплана Osprey в море в районе префектуры Кагосима. На борту находились восемь членов экипажа.
Напомним, конвертоплан Osprey ВС США рухнул в районе островов Якусима (префектура Кагосима). по некоторым данным, конвертоплан упал в море.
В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся.
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Ранее сообщалось о падении конвертоплана Osprey в море в районе префектуры Кагосима. На борту находились восемь членов экипажа.
В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся.
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Мария Фирсова