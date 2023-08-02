В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек

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Из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без электричества остались 200 тысяч домохозяйств.
Reuters пишет, что в среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава. Там повреждены линии электропередачи. Стихия оставила без света более 200 тысяч домов. Около 25 человек пострадали.
Скорость ветра достигала 15 км в час. В итоге 700 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться.
Ветер переворачивал автомобили и валил деревья. За сутки в некоторых частях острова выпало примерно 250 миллиметров осадков.
Ранее тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай и стал причиной эвакуации 124 тысяч человек в провинции Фуцзянь, которая находится на юго-востоке страны, пишет South China Morning Post.
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Скорость ветра достигала 15 км в час. В итоге 700 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться.
Ранее тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай и стал причиной эвакуации 124 тысяч человек в провинции Фуцзянь, которая находится на юго-востоке страны, пишет South China Morning Post.
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Мария Фирсова