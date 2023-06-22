В Ярославе соучастники Блиновской получили по три года условно

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Участвовавшие в схемах Блиновской ярославцы получили по три года условного заключения
В Ярославле некие мужчина и женщина получили по три года условного заключения за соучастие в схемах осужденной за неуплату налогов блогерши Елены Блиновской, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
По информации СМИ, заключенные были арестованы за создание крупной площадки по обналичиванию денег.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Блиновская возместила более 30 миллионов неуплаченных налогов, сообщил адвокат бизнесвумен. «Будет стараться продолжать возвращать средства», - добавил правозащитник.
По информации СМИ, заключенные были арестованы за создание крупной площадки по обналичиванию денег.
Евгения Парфентьева