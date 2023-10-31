В Ярославле бывший депутат Соколов сжёг ресторан и пытался сбежать из города

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
В Ярославле бывший депутат Дмитрий Соколов сжёг ресторан и сбежал из города, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Соколов - известный политтехнолог и бывший помощник губернатора региона Лисицына.
По неустановленной в настоящий момент причине он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги.
После этого Соколов попытался сбежать из города. Его задержали на трассе «Холмогоры» по пути в Москву.
Следственный комитет возбудил в отношении бывшего депутата уголовное дело за покушение на убийство двух или более человек. Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.
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По неустановленной в настоящий момент причине он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги.
Следственный комитет возбудил в отношении бывшего депутата уголовное дело за покушение на убийство двух или более человек. Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.
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Евгения Парфентьева