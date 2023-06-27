В Ярославле произошло ДТП с участием автобуса

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«В результате ДТП пострадали 12 пассажиров: женщина 1962 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение, а также семь женщин, три мужчины и несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения нуждаются в амбулаторном лечении», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.
Ранее в Самарской области в Большеглушицком районе произошло столкновение двух автомобилей на трассе, в результате которого шесть человек погибли. Авария случилась на 109-м км автодороги А-300 около 1:30 по местному времени. Автоинспекторы оперативно выехали на место ДТП для оказания помощи пострадавшим и обеспечения проезда автотранспорта.