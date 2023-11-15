В Ярославле ребенку наложили 50 швов после нападения собак, оставленных без присмотра

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В Ярославле две собаки породы кане-корсо напали на одиннадцатилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ярославской области.
Инцидент произошел 12 ноября в Дзержинском районе Ярославля во дворе многоэтажек. Около подъезда на ребенка набросили 2 крупные собаки, которые гуляли без намордников и хозяина.
Ребенка помогли отбить несколько прохожих, которые распылили в псов перцовый баллон. Появившийся хозяин собак попытался убежать, но его удерживали очевидцы, пока не приехали сотрудники полиции.
Прокуратура Ярославской области сообщила, что готовит исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением животных.
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«У ребенка рваные раны на ногах, прокушены руки, лопатки, даже подмышки порваны. В итоге у мальчика более 50 швов и полтора часа на операционном столе. Куча потраченных нервов и времени родителей мальчика и очевидцев», — поделился горем родственник мальчика в соцсетях.
Прокуратура Ярославской области сообщила, что готовит исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением животных.
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Алина Юрчак