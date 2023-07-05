В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали люди

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Теплоход «Москва-208» врезался в причал на набережной в Ярославле, есть пострадавшие.
Известно, что на борту находилось около 100 человек. В результате столкновения судна с бетонным причалом, несколько человек получили травмы. В настоящее время с теплохода эвакуировали людей. На место происшествия прибыли экстренные службы.
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