В Ярославле ввели режим ЧС из-за столкновения теплохода с пирсом

Фото: iStock/sergeyryzhov
Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о росте числа госпитализированных в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, пишет РИА Новости.
«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи», — написал Молчанов в своем-телеграм-канале
Сообщается, что двенадцать человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семь человек.
Читайте также:
В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали люди
В Марий Эл в аварии с теплоходом и лодкой погиб мужчина
На Волге сел на мель круизный теплоход со 186 пассажирами
Екатерина Коршунова