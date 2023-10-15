В Ярославской области мужчина обвиняет полицейских в подбросе наркотиков

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В данный момент проверяют оперативника центра противодействия экстремизму.
Baza пишет, что именно его задержанный обвинил в избиении и подбросе наркотиков. По словам мужчины, его били электрошокером в спину и подбросили в карман 50 г героина.
42-летний Денис был задержан в Угличе в конце августа. Полицейские остановили его машину. Во время обыска в кармане нашли свёрток с героином массой 53 г. Сообщается, что во время задержания к Денису была применена физическая сила. Сотрудники полиции указали это в рапорте. Обыск мужчины проходил при понятых, и они не заметили никакого насилия и видимых телесных повреждений у Дениса. Но сотрудники ФСИН заметили.
Когда задержанного привезли в СИЗО, сопровождающие обнаружили ссадины на его голове и отправили мужчину в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.
По словам самого Дениса, наркотиков у него не было. Их при задержании якобы подкинул ему капитан полиции, оперативник отдела ЦПЭ по Ярославской области.
По словам Дениса, когда он лежал на земле с застёгнутыми запястьями, оперативник нанёс ему несколько ударов по голове, а потом ударил шокером в спину. После положил свёрток с наркотиками в карман.
Следователи начали проверку. Коллеги полицейского, которые вместе с ним были на задержание Дениса, отрицают вину капитана.
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42-летний Денис был задержан в Угличе в конце августа. Полицейские остановили его машину. Во время обыска в кармане нашли свёрток с героином массой 53 г. Сообщается, что во время задержания к Денису была применена физическая сила. Сотрудники полиции указали это в рапорте. Обыск мужчины проходил при понятых, и они не заметили никакого насилия и видимых телесных повреждений у Дениса. Но сотрудники ФСИН заметили.
По словам самого Дениса, наркотиков у него не было. Их при задержании якобы подкинул ему капитан полиции, оперативник отдела ЦПЭ по Ярославской области.
По словам Дениса, когда он лежал на земле с застёгнутыми запястьями, оперативник нанёс ему несколько ударов по голове, а потом ударил шокером в спину. После положил свёрток с наркотиками в карман.
Следователи начали проверку. Коллеги полицейского, которые вместе с ним были на задержание Дениса, отрицают вину капитана.
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Мария Фирсова