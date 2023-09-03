В Ярославской области мужчина пытался взорвать жену, с которой разводится

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В Ярославской области мужчина хотел взорвать жену, но ранил троих человек.
После покушения виновник взрыва скрылся, но был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенным общеопасным способом. Правоохранители разбираются в случившемся.
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Мария Фирсова