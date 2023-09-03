В Ярославской области начальник ФСИН кинул гранату в священника и главу села

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Конфликт произошёл накануне вечером в селе Никульское Большесельского района.
Shot пишет, что 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения и 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом, а также их 36-летняя безработная знакомая сидели за столом. Возник конфликт. В порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, куда ушли его знакомые. Произошёл взрыв.
Трое пострадавших доставлены в больницу с осколочными ранениями рук и ног. Начальника ФСИН допрашивают в дежурной части. Подробности выясняются.
Ранее в Санкт-Петербурге шантажист закинул в окно соседу муляж гранаты и записку с угрозой. Вечером 30 августа в полицию обратился 52-летний житель Земского района и заявил, что ему в окно закинули гранату и записку.
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Мария Фирсова