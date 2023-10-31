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В Ярославской области полиция изъяла 100 килограммов мефедрона

МВД Ярославской области изъяло 100 кг мефедрона при ликвидации нарколаборатории
31 октября 2023, 11:08
Фото: iStock/akiyoko

Фото: iStock/akiyoko

Полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Ярославской области и изъяла из неё около 100 килограммов мефедрона. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что нарколабораторию в сельской местности в Ярославской области организовал житель Новосибирской области. Он изготавливал наркотические вещества и планировал передавать их покупателям с помощью тайников-закладок.

Волк сообщила, что полицейскими было изъято около 100 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование и реактивы для изготовления наркотических веществ. Предварительно отмечается, что нарколаборатория могла поставлять на чёрный рынок примерно 200 килограммов наркотиков ежемесячно.


Уточняется, что организатору нарколаборатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#наркотики
#ирина волк
#полиция
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В Петербурге мастер боевых искусств из ревности до полусмерти избил свою девушку
31 октября 2023, 10:26

Фото: istockphoto/Paul Gorvett

В Санкт-Петербурге ревнивый мастер рукопашного боя до полусмерти избил свою девушку из-за того, что она танцевала с другим мужчиной. Теперь бойцу грозит до восьми лет лишения свободы.
Ночью 28-летняя Оксана решила съездить в ресторан Puberty, но не учла обостренного чувства ревности своего возлюбленного. Парень разозлился, что девушка не отвечает на его звонки, и поехал сразу в ресторан, где они до этого часто бывали вместе. Там он увидел, что Оксана танцует с другим мужчиной. Мастер рукопашного боя очень разозлился и начал скандалить. Охрана вывела их на улицу, и пара поехала домой.

Тут-то для девушки и началось самое страшное. Мужчина впал в полное неистовство, начал избивать ее руками и ногами, швырял о стену. Когда Оксана уже почти не могла двигаться, он ушел глушить злобу и ревность алкоголем. Избитая девушка утром обратилась к медикам. У нее были диагностированы множественные гематомы, перелом ребра, ушиб головного мозга, перелом височной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Двое детей Оксаны, к счастью, во время избиения находились у бабушки.



Агрессивного ревнивца задержали. Сам парень рассказывал, что просто отталкивал девушку от себя, когда она на него набрасывалась. Возможно, она неудачно упала. Причем, судя по характеру повреждений, падала она неоднократно и часто — вниз головой. Мужчина в прошлом победитель армейских чемпионатов по рукопашному бою и международной олимпиады боевых искусств. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#уголовное охрана
#мужчина
#девушка
#ресторан
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В Свердловской области во время сплава пропала группа из пяти туристов
31 октября 2023, 09:41

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники полиции совместно со спасателями разыскивают группу из 5 туристов, пропавших в Свердловской области. Путешественники планировали сплав по реке Вижай. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«26 октября незарегистрированная в Ивдельском поиско-спасательном отряде группа из пяти человек убыла в район поселка Тахта. Туристы планировали сплавляться по реке Вижай. Была договоренность, что 30 октября они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились», - заявил Горелых.
Правоохранители отрабатывают различные версии инцидента, в том числе вероятную задержку группы из-за обмеления реки или резкого похолодания. Они также допускают, что у туристов возникли сложности из-за преодоления отдельных участков речки пешком.

Сейчас в Свердловской области облачная погода, местами умеренный снег. Также на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью похолодало до -10 градусов, днем до -5. 

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области разыскивают 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу. Родственники сообщили, что та встретила медведя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#погода
#туристы
#поиски
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Челябинец заявил в полицию на жену за то, что она совратила у них дома школьника
31 октября 2023, 09:09

Фото: istock / Tatiana Maramygina

В Челябинской области 26-летняя учительница совратила 15-летнего школьника.
Как сообщает телеграм-канал Baza, об этом полиции сообщил ее собственный муж, он утверждает что супруга в мае привела школьника и по обоюдному согласию вступила с ним в интимную близость.

Правоохранители проверили заявление мужчины и подтвердили его обвинения. 26 октября на женщину завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Сообщается, что преподавателя не отстранили от занятий. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае ищут педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже. На данный момент известно о двух жертвах маньяка. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#дело
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#педофилия
#школа
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В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород
В Волгограде 71-летняя женщина подорвалась на гранате на собственном участке
31 октября 2023, 08:53

Фото: istock / RamonCast

В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули на участок неизвестные.
По данным телеграм-канала SHOT, утром 71-летняя бабушка решила прибраться на своем участке, подошла к огороду и начала заниматься уборкой. Она взяла садовую телегу, которая облокачивалась на сарай. Когда она начала ее катить, прозвучал взрыв. Женщина получила сотрясение мозга, переломы бедра и плеча и множество осколочных ранений. Сейчас ее жизнь пытаются спасти медики.

Участок изучили и обнаружили радом с разрушенной тележкой металлические обломки. Предварительно, обломки принадлежат гранате  РГД-5. Как она попала на участок выяснят правоохранительные органы. 

Ранее в Краснодарском крае ребенку оторвало пальцы гранатой, которую его отец хранил 25 лет. Подробно ознакомиться с происшествием можно в нашем материале.

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#жизнь
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#медики
#граната
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Во Владивостоке нашли тело ребенка, к убийству может быть причастна мать
Прокуратура: Во Владивостоке нашли тело ребенка, может быть причастна мать
31 октября 2023, 05:20

Фото: iStock/blinow61

Во Владивостоке правоохранители проводят проверку по факту убийства ребёнка 2018 года рождения. В прокуратуре Приморья добавили, что к преступлению может быть причастна его мать, пишет РИА Новости.
«Утром 31 октября 2023 года в орган внутренних дел поступило сообщение об обнаружении мальчика 2018 года рождения с ножевыми ранениями. В результате осмотра места происшествия в доме на улице Демьяна Бедного во Владивостоке предварительно установлено, что к гибели ребенка может быть причастна его мать 1978 года рождения», — проинформировали в надзорном ведомстве.

В настоящее время устанавливается психическое состояние подозреваемой.

Кроме того, прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства органами профилактики.

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На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП

В Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро
#проверка
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#происшествия
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В Тюмени мобилизованный напал с ножом на сослуживца, запретившего ему пить
31 октября 2023, 03:42

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Тюмени мобилизованный военнослужащий вернулся из бара, где отдыхал с товарищем, и напал на него с ножом, поскольку сослуживец запретил ему употреблять алкоголь из-за его агрессивного поведения. Эти сведения содержатся в судебном акте по данному делу, пишет URA.ru.
«Во время пребывания в баре вместе с сослуживцем, находясь в увольнении, подсудимый получил предписание от товарища прекратить употребление алкоголя, так как его агрессивное поведение привело к этому решению. По возвращении в специально отведенное для размещения помещение, предоставленное командованием для мобилизованных военнослужащих, обвиняемый взял нож и атаковал своего товарища, нанеся ему удар в плечо», — говорится в документе.
Подсудимый объяснил, что его раздражали замечания пострадавшего и его нецензурная лексика в его адрес. Нанести удар он решил, когда сослуживец лег на кровать.

Свидетели подтвердили, что мобилизованные вернулись в состоянии опьянения. Замкомандир части отправил их спать до прибытия военной полиции, но вскоре услышал крики. Войдя в комнату, он изъял нож у обвиняемого.

Неадекватное состояние мобилизованного признали обстоятельством, утяжеляющим его положение. В результате его приговорили к трехгодичному заключению в исправительной колонии.

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#удар
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На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели семилетнего ребенка в ДТП
31 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/artolympic

На Камчатке следователи начали уголовное расследование по случаю смерти семилетнего мальчика в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Мильково Мильковского района, сообщили на сайте прокуратуры региона.
По информации прокуратуры, 62-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на семилетнего ребенка, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Сообщается, что ребенок был доставлен в больницу, но впоследствии скончался.

Отмечается, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии и сообщил следователям, что не заметил мальчика. В связи с этим инцидентом было начато уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил дорожного движения с неосторожностью и повлекшего смерть потерпевшего. Подозреваемому водителю была наложена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро
СК: В Петербурге трёх школьников задержали за стрельбу в метро
31 октября 2023, 00:13

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге задержали трёх школьников после стрельбы из газового пистолета в метро. Сейчас проводится проверка, говорится в Телеграм-канале СК РФ.
«В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по ст. 213 (хулиганство) УК РФ», — говорится в сообщении.

В настоящее время несовершеннолетних задержали. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

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В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми
СК: В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми
30 октября 2023, 23:42

Фото: iStock/z1b

В Ивановской области после ДТП с участием микроавтобуса с детьми возбудили уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. В результате происшествия пострадали четыре девочки, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.
«Следственными органами СУ СК России по Ивановской области по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — проинформировали в следственном комитете.

Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры микроавтобуса ехали в Фурманов на игру в баскетбол, когда на трассе Комсомольск — Иваново автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. Телесные повреждения, в том числе перелом ребер, черепно-мозговые травмы и ушибы получили четыре девочки 2010, 2008 и 2007 годов рождения. Дети госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

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