В Ярославской области полиция изъяла 100 килограммов мефедрона

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Полиция ликвидировала крупную нарколабораторию в Ярославской области и изъяла из неё около 100 килограммов мефедрона. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что нарколабораторию в сельской местности в Ярославской области организовал житель Новосибирской области. Он изготавливал наркотические вещества и планировал передавать их покупателям с помощью тайников-закладок.
Волк сообщила, что полицейскими было изъято около 100 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование и реактивы для изготовления наркотических веществ. Предварительно отмечается, что нарколаборатория могла поставлять на чёрный рынок примерно 200 килограммов наркотиков ежемесячно.
Уточняется, что организатору нарколаборатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Волк сообщила, что полицейскими было изъято около 100 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование и реактивы для изготовления наркотических веществ. Предварительно отмечается, что нарколаборатория могла поставлять на чёрный рынок примерно 200 килограммов наркотиков ежемесячно.
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Анастасия Чинкова