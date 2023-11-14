Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном

В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном

14 ноября 2023, 17:31
Фото: istockphoto/francescoch

Фото: istockphoto/francescoch

В Ярославской области ищут пропавших женщину и её сына.
В Рыбинске Ярославской области почти 3 недели назад пропали 32-летняя женщина и её 5-летний сын. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЯрСпас» порталу 76.ru. Семья исчезла 26 октября.

Женщина в день пропажи была одета в серую шапку, куртку чёрного цвета, темные брюки и кроссовки, с собой у неё был рюкзак бронзового цвета. Мальчик был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, синие штаны и желтые сапоги.


Жителей Ярославской области, обладающих какой-либо информацией о местонахождении семьи, призывают обратиться в полицию или к сотрудникам отряда «ЯрСпас».

Читайте также:

В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок

В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся

В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
#полиция
#чп
#семья
#дети
Читайте нас в
Трепова*, которую обвиняют в теракте, провалила тест на полиграфе
14 ноября 2023, 17:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Дарья Трепова*, которая проходит обвиняемой в теракте в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, не смогла пройти тест на полиграфе.
78.ru пишет, что исследование доказало, что обвиняемая знала о наличии взрывчатки в статуэтке. Хотя сначала Трепова* говорила следователям, что не знала о взрывном устройстве в статуэтке.

«Полиграф уличил Трепову во лжи: показатели её состояния резко изменялись, когда ей задавали вопрос — знала ли она, что несет в кафе к Татарскому вмонтированную в статуэтку взрывчатку», - заявил собеседник издания.
Ранее стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского. Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно. Деньги перечислялись из Украины.

Читайте также:

Стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского

Террористку Дарью Трепову* признали вменяемой

Завершено расследование убийства военкора Владлена Татарского

*Признана экстремисткой на территории РФ
#новости
#следствие
#уголовное дело
Читайте нас в
ФСБ проводит обыски у экс-главы Правительства Самарской области Кудряшова
14 ноября 2023, 17:18

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

ФСБ проводит обыски у первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области, который уволился сегодня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что обыски проходят и по месту жительства Кудряшова, и в Минстрое региона.
 
Согласно сообщению, Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 млн рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», которая собиралась строить станцию метро «Самарская». Однако позже делать это передумали, объяснив свое решение маленьким расстоянием между станциями, а деньги пропали. При этом сегодня, 14 ноября, Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кудряшову грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также:

Против замминистра внутренних дел Дагестана возбудили уголовное дело за взятку

ФСБ разоблачила печатавших до 2-х млрд рублей в год фальшивомонетчиков

ФСБ провела обыски у трёх крупнейших производителей спирта
#метро
#деньги
#дело
#уголовное дело
#проект
#компании
#фсб
Читайте нас в
«И собаку заодно»: Соседи убитой девочки в Екатеринбурге рассказали о трагедии
Соседи слышали крики в подъезде за день до убийства школьницы в Екатеринбурге
14 ноября 2023, 16:47

Фото: istock / BrianAJackson

12 ноября в одном из домов на Сортировке в Екатеринбурге, где проживал 16-летний парень, подозреваемый в убийстве 14-летней подруги и ее матери, соседка слышала, как девушка громко причала. Об этом пишет URA.RU.

«В подъезде был кипиш, я даже хотела выйти. Кричала девчонка, бегали по этажу, орали. Я лежала, телевизор смотрела, еще думала выйти, замечание сделать. Но сами понимаете, сейчас это опасно. И это продолжалось в течение получаса в промежутке с 20:00 до 21:00 вечера. Я подумала, может, играют, шутят, на скандал не было похоже. Может, под этим делом (алкоголь, наркотики, — прим. ред.) выясняли отношения», — рассказала собеседница агентства.
Также еще один сосед рассказал, что подросток, скорее всего, убил и собаку девочки. Некоторые соседи характеризовали погибшую как тихую и скромную. А вот одноклассники парня говорили, что он редко ходил в школу, пил, курил, вел себя «странновато» и практически не имел друзей.

По данным следствия, вечером 13 ноября парень трижды ударил подругу ножом, приревновав  ее к своему 26-летнему брату, а затем зарезал ее мать, которая вернулась с работы. После убийства закрыл тела погибших в квартире, украл банковскую карточку женщины, снял деньги и спокойно пошел гулять. 

Читайте также: 
Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь

«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой

В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь

#наркотики
#алкоголь
#женщины
#соседи
#девушка
#тела
#убийство
Читайте нас в
Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество
14 ноября 2023, 16:24

Фото: istock / Zolnierek

Дважды судимого бизнесмена и бывшего вице-президента компании «Интеко» Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявила решение судья.
Батурин признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в подделке доказательств по гражданскому делу.

Бизнесмен был задержан 1 июня 2021 года. По данным следствия, он обвиняется в попытке присвоить 25% акций застройщика «Интеко», которые оцениваются в 14 миллиардов рублей. Виктор занимал пост вице-президента компании, пока в 2006 году глава фирмы и по совместительству сестра Елена Батурина (вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова) отстранила его от должности. Спустя 5 лет Батурин представил договор с подписью сестры и выдвинул иск о возврате 25% акций «Интеко». Сама Елена заявляет что подпись в документах поддельная и она не ставила ее.

Виктор Батурин был ранее судим за мошенничество. В 2013 году его приговорили к 7 годам тюремного заключения, но он вышел спустя 3 года.

Читайте также: 
Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь

«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой

В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь

#суд
#договор
#бизнесмен
#мошенничество
#наказание
#компании
Читайте нас в
Экс-глава «Локомотива» Смородская допустила достоверность драки Дзюбы и Пиняева
14 ноября 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что драка между футболистами красно-зеленых Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым действительно могла быть.
«Внутреннее дело «Локомотива». Я там не была, поэтому ничего не знаю. Вообще, такое возможно. Подозреваю, но не утверждаю», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого журналист Иван Карпов сообщил, что между Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым произошла драка в раздевалке после матча со «Спартаком».

Ранее экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов заявил о том, что в этом сезоне «Спартаку будет тяжело выиграть чемпионат, однако команда всё равно должна стараться. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Читайте также:

Футболист Парфенов: «Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат»

Агент Сафонов допустил уезд Тюкавина за границу

Тренер Силкин: «Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять»
#спорт
#футболист
#конфликт
#драка
Читайте нас в
Россиянин получил шесть лет за порчу плакатов с героями СВО
Жителю Тольятти дали 6 лет колонии за порчу плакатов с героями спецоперации
14 ноября 2023, 16:14

Фото: istock / Michał Chodyra

В Тольятти суд назначил 6 лет колонии общего режима 46-летнему мужчине, который вместе с несовершеннолетним сыном неоднократно портил плакаты с героями специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на СКР по Самарской области.

По данным следствия, в 2022 году в Тольятти мужчина несколько раз портил плакаты с фотографиями российских военных, проявивших героизм в ходе спецоперации на Украине.

Мужчина признан виновным по статьям 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»), 214 («Вандализм») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Приговор вступил в силу.

Читайте также: 
Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь

«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой

В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь

#суд
#приговор
#вандализм
#ук
#мужчина
#операции
#рф
Читайте нас в
В Москве в хостеле обнаружили трупы мужчин
14 ноября 2023, 15:51

Фото: istock/artolympic

В столичном хостеле обнаружили тела 44-летнего и 41-летнего мужчин.
Об этом сообщает столичная прокуратура.

«На телах видимых телесных повреждений нет», - сказано в сообщении.
Точная причина смерти погибших станет известна после судебно-медицинской экспертизы. В данный момент Тимирязевская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что в Курской области мужчина зарезал всю свою семью. ЧП случилось около 5:00 утра 13 ноября в хуторе Сеймский.

«В своём доме мужчина убил родственников, ударив их всех ножом в шею», - сообщил собеседник.
По информации СМИ, 42-летний мужчина встретил свою супругу с ночной смены. Он стал намекать ей на интимную близость, однако, она отказалась, сославшись на головную боль. Из-за отсутствию секса в семье разгорелся скандал.

Читайте также:

В Курской области мужчина зарезал мать, жену и дочь

Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь

В Мытищах рабочего засосало в дробильную установку
#полиция
#москва
#чп
#полицейские
Читайте нас в
Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который совратил двух девочек
14 ноября 2023, 15:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Новгородский областной суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который совратил двух несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе суда.
По информации следствия, в октябре 2022 года 10-летняя девочка познакомилась в интернете с 36-летним мужчиной. Он пригласил её увидеться. На встречу школьница взяла с собой 11-летнюю подругу. Мужчина покатал девочек на машине, а затем отвёз их на свою съёмную квартиру и совершил там действия сексуального характера над несовершеннолетними. 

«Новгородский областной суд признал жителя г. Санкт-Петербург виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировали ситуацию в суде.

Читайте также: 

Школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать на концерте Костюшкина

Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна

Житель Курской области убил мать, дочь и жену, которая отказала ему в сексе
#суд
#наказание
#мужчина
#девочка
#школьница
#санкт- насилие
#педофилия
Читайте нас в
На Украине пережившему покушению Цареву предъявили новое обвинение
14 ноября 2023, 15:33

Фото: iStock/Akintevs

Бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Царёву предъявили новое заочное обвинение, на этот раз - за финансирование Росгвардии, об этом сообщил офис генпрокурора Украины на своей странице в социальной сети X.
«Есть доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований на территории Крыма. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины (часть 3 статьи 110-2 УК Украины)», - прокомментировали ситуацию представители украинского ведомства. 

Отмечается, что имя фигуранта дела в сообщении не называют, однако, судя по опубликованным фотографиям, речь идёт именно об Олеге Царёве. 

Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В санаторий, в котором проживал политик, пробрался неизвестный (позже выяснилось, что он долго следил за Царёвым и намеренно устроился туда работать), и выстрелил в него. К счастью, Царёва удалось спасти. Сейчас его состояние стабильное. 

Читайте также: 

Mash: Незадолго до покушения Олег Царёв пытался получить оружие

ФСБ: Координатор покушения на Царева устроился работать в санаторий, где тот жил

ФСБ обнародовала запись разговора координатора покушения на Царёва и куратора от СБУ
#санаторий
#ук
#финансирование
#нарушение
#покушение
#депутат
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф