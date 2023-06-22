В Ярославской области бык насмерть забодал подростка с матерью

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Разъяренный бык насмерть забодал подростка, а затем и его мать
В Некоузском районе Ярославской области 15-летний подросток отправился пасти быков, когда один из них озверел и забодал его, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
Заметив пропажу сына, на поиски отправилась его взволнованная 44-летняя мать. Однако, животное набросилось и на нее, также насмерть забодав. Спустя время, разыскивать семью пошел старший брат. Он собрал всех быков и отвел домой, трупы родных он нашел не сразу, а позже, вернувшись на место происшествия.
Прибывшие к месту трагедии оперативники осмотрели трупы убитых и заключили, что причиной их смерти было ни что иное, как нападение быка. Что так взбудоражило животное – останется неизвестным, поскольку тем же вечером быка-убийцу закололи.
Следственный действия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет по Магадану рассказал об обнаружении тела пожилой женщины с телесными повреждениями, похожими на медвежьи укусы.
Заметив пропажу сына, на поиски отправилась его взволнованная 44-летняя мать. Однако, животное набросилось и на нее, также насмерть забодав. Спустя время, разыскивать семью пошел старший брат. Он собрал всех быков и отвел домой, трупы родных он нашел не сразу, а позже, вернувшись на место происшествия.
Следственный действия продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет по Магадану рассказал об обнаружении тела пожилой женщины с телесными повреждениями, похожими на медвежьи укусы.
Евгения Парфентьева