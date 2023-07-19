В ЮАР из-за мощного взрыва на автомагистрали провалился асфальт

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В центре Йоханнесбурга из-за мощного взрыва провалилась автомагистраль.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время информации о жертвах или разрушениях нет. Возле обвалившейся части автомагистрали собралась большая толпа очевидцев. На место ЧП прибыли экстренные службы. Подробности случившегося выясняются.
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Анастасия Крестьянова