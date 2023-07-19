Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В ЮАР из-за мощного взрыва на автомагистрали провалился асфальт

В ЮАР из-за мощного взрыва на автомагистрали провалился асфальт

19 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/Leonid Ikan

В центре Йоханнесбурга из-за мощного взрыва провалилась автомагистраль.

Радиостанция Йоханнесбурга SABC сообщила о мощном взрыве в городе. В результате инцидента, дорожное полотно оказалось разрушено.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время информации о жертвах или разрушениях нет. Возле обвалившейся части автомагистрали собралась большая толпа очевидцев. На место ЧП прибыли экстренные службы. Подробности случившегося выясняются.

Читайте также:

В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м

El País: На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек

На мусорной свалке в Астраханской области полыхает пожар

#взрыв
#ЮАР
#дорога
#разрушение
Читайте нас в
Работники Мособлпожспаса вывели из леса заблудившихся бабушку и трёх внуков
19 июля 2023, 22:45

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками муниципальной спасательной службы нашли пожилую женщину с тремя детьми, заблудившихся в лесу городского округа Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
71-летняя бабушка с тремя внуками 9, 12 и 13 лет отправилась за грибами в лесополосу у деревни Хонятино. Компания увлеклась сбором грибов и не смогла найти обратную дорогу.  
 
Спасатели связались с заблудившимися по телефону и определили их примерное местонахождение. Затем они стали прочёсывать лес, подавая при этом звуковые сигналы с помощью громкоговорителя. 
 
Через полчаса специалисты нашли бабушку с внуками и вывели их из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. 

Читайте также: 

Подмосковные спасатели освободили застрявшего в стене дома котёнка

Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты»

Подмосковные спасатели перечислили пять правил безопасной рыбалки
 

 
 

#Мособлпожспас
#грибники
#лес
#спасатели
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО
19 июля 2023, 22:20

Фото: iStock/jorgeantonio

При исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко.
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Кубань Холдинг».

Футболист ушел на фронт после объявления мобилизации. Сообщается, что 34-летний участник боевых действий нес службу в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.

Читайте также: 

В Ирландии на ралли погибли гонщики

Лётчик рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 погиб

В Польше разбился самолет, погибли 5 человек

#СВО
#футболист
#смерть
#ДНР
Читайте нас в
Пушилин: При обстреле Макеевки пострадали годовалая девочка и ее беременная мать
19 июля 2023, 21:35

Фото: iStock/maxim4e4ek

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Макеевки, пострадали годовалая девочка и ее беременная мать.
Глава региона заявил, что украинские военнослужащие нанесли 43 удара по территории ДНР. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

По словам политика, регион подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого, увечья получил годовалый ребенок. Беременная женщина госпитализирована, добавил политик. 

Читайте также: 

Глава ДНР Пушилин передал матери Владлена Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»

ВКС России атаковали пункт дислокации ВСУ в ДНР

Пушилин: В ДНР временно отменят комендантский час для проезда туристов в Крым и обратно
#Пушилин
#ДНР
#обстрелы
#Макеевка
#ВСУ
Читайте нас в
В парке Москвы нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями
19 июля 2023, 20:37

Фото: iStock/Sinicakover

Мальчик с ножевыми ранениями найден мертвым в парке в районе Каширского шоссе в Москве.
На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По информации ведомства, 11-летнему подростку были нанесены ножевые ранения. Тело убитого было обнаружено в колодце. Что именно стало причиной смерти несовершеннолетнего, в настоящее время выясняется. 

Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся. По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

Читайте также: 

В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей

В московском пруду утонул 14-летний подросток

В Смоленской области 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе


#Москва
#труп
#несовершеннолетний
#парк
Читайте нас в
Подмосковные спасатели освободили застрявшего в стене дома котёнка
19 июля 2023, 20:30

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса извлекли котёнка, зажатого между стеной и обшивкой дома. Инцидент произошел в посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила хозяйка частного дома. Женщина несколько дней слышала за стеной жалобный писк, но не могла сама вызволить животное.
 
Прибывшие на вызов работники противопожарно-спасательной службы разобрали часть стены с помощью бензопилы и слесарного инструмента и извлекли из ниши серого котёнка. Спасатели установили, что животное оказалось за обшивкой, упав с чердака. 
 
Специалисты передали котёнка 76-летней хозяйке усадьбы, которая накормила его и забрала себе.

Читайте также: 

Жителям Подмосковья напомнили меры безопасности при катании на лодках

Подмосковный Комлесхоз напомнил грибникам правила безопасной «тихой охоты».

Подмосковные спасатели перечислили пять правил безопасной рыбалки.

 


 
 

#Мособлпожспас
#животные
#спасение
#кошки
#безопасность
#Деденёво
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
У Мавзолея Ленина выстроилась длинная очередь после попытки его поджога
19 июля 2023, 18:22

Фото: iStock/jptinoco

После попытки поджога Мавзолея Ленина к нему выстроилась очередь из посетителей. Об этом сообщает NEWS.ru.
News.ru уточняет, что у Мавзолея стоит сотрудник Росгвардии, за которым выстроилась длинная очередь из желающих увидеть вождя.

Вечером 17 июня 37-летний уроженец Читы Константин Старчуков забросил бутылку с зажигательной смесью за ограждение Мавзолея, после чего произошло возгорание.

Также он пытался противодействовать полицейским. В итоге нарушителя порядка арестовали и обвинили по статье Уголовного кодекса РФ за совершение хулиганства.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Казани задержан сторонник террористической организации, который планировал поджечь с помощью керосина полигон Казанского высшего танкового командного училища.

Читайте также:

Уголовное дело заведено на мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Ленина

В Казани задержан террорист, пытавшийся поджечь полигон с военной техникой

Мужчина взорвал отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге
#мавзолей
#поджог
#арест
Читайте нас в
На пляже в Дзержинском ротвейлер разорвал ребёнку руку
19 июля 2023, 16:25

Фото: Фотобанк МО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по уголовному делу о нападении собаки на ребёнка в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В программе федерального телеканала сообщалось, что в городе Дзержинском Московской области собака породы ротвейлер напала на четырёхлетнего мальчика и укусила его за руку. Глава ведомства дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении. 
О том, что ротвейлер напал на ребёнка на пляже в Дзержинском, сообщил телеканал НТВ. Мальчик в это время пробегал мимо собаки. Отец ребёнка рассказал, что животное было на длинном поводке.
 
При этом хозяйка утверждает, что пёс был в наморднике и просто поцарапал ребёнка лапой. Очевидцы говорят, что намордник на собаке был, но она сама сняла его.
 
Первую помощь до приезда скорой помощи мальчику оказали сотрудники расположенной на пляже развлекательной зоны. Затем в больнице мальчику наложили швы.
 
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Читайте также: 

Детский омбудсмен Мишонова призвала выгуливать на поводках даже маленьких собак

Депутат Нилов объяснил, какие собаки должны быть в наморднике на выгуле

В Подмосковье с начала года отловлено более 6 тысяч собак без владельцев

 

#Московская область
#Подмосковье
#Дзержинский
#пляж
#ребёнок
#собака
#СКР
#Александр Бастрыкин
Читайте нас в
В Москве арестовали подростков, избивших мужчину в Парке Горького
19 июля 2023, 15:55

Фото: iStock/andreonegin

В Москве задержаны подростки, один из которых ударил ногой в голову мужчину, сидящего на скамейке в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Из сообщения следует, что 12 июня в Парке Горького несколько подростков подошла к мужчине, сидящем на лавочке, а один из них ударил его ногой в голову, после чего пострадавший потерял сознание.

«Сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения», - говорится в сообщении.

Задержанными оказались подростки 2006 и 2007 годов рождения. Все они жители Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Читайте также:

В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей

В Пермском крае умерла школьница, которую подросток облил бензином и поджёг

В Иркутской области женщина из-за ревности избила битой школьницу
#Москва
#подростки
#избиение
Читайте нас в
Массовых отключений электричества из-за непогоды в Подмосковье нет
19 июля 2023, 14:15

Фото: Минэнерго МО

Массовых отключения электричества из-за непогоды в Московской области нет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики региона. Там отметили, что энергетики работают в обычном режиме.
«В отдельных населённых пунктах оперативно устраняются кратковременные технологические нарушения электроснабжения. Время восстановительных работ не превышает двух часов. Большинство 
потребителей во время работ подключены по резервной схеме электроснабжения», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС информировали, что в регионе из-за непогоды упало 27 деревьев, повреждено восемь машин в шести муниципальных образованиях.

Читайте также: 

В Подмосковье сложились неблагоприятные метеоусловия

На дорогах в 5 округах Подмосковья ликвидировали упавшие деревья

Ливни с грозами в Подмосковье не вызвали перебоев с подачей электричества
 
 

 

#Александр Самарин
#Минэнерго МО
#непогода
#дождь
#гроза
#электричество
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников