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В Югре два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении

Администрация ХМАО: Два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Югре
15 августа 2023, 04:10

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Ханты-Мансийском автономном округе два человека погибли в ходе взрыва на Талинском нефтяном месторождении. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального правительства.

«Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — говорится в публикации.

В правительстве уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Департамент здравоохранения Югры проинформировал, что все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
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#пожар
#уголовное
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После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело
СК: уголовное дело возбуждено после взрыва на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 03:48

Фото: iStock/Zolnierek

После взрыва на АЗС в Махачкале, влекущего за собой смерть и травмы многих людей, было возбуждено уголовное дело. Об этом информируют на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.
В сообщении указывается, что уголовное дело начато по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц) на территории Республики Дагестан.

Предварительные данные следствия говорят о том, что 14 августа вечером на автомойке у пересечения улицы Кулинская в селе Новокули и Федеральной трассы в пригороде Махачкалы произошел пожар и последующий взрыв. Это привело к тому, что люди получили ранения, часть из них погибла. Взрыв также причинил ущерб соседним строениям и припаркованным машинам.

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#рф
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Украинец решил сбежать в Румынию, но заблудился в лесу
Украинец хотел попасть в Румынию через Черновицкую область, но заблудился
15 августа 2023, 03:14

Житель Украины пытался попасть на территорию Румынии через Черновицкую область, но заблудился в лесу. У него поднялось давление, из-за чего мужчина был вынужден обратиться к спасателям. Пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.
Уточняется, что 32-летний украинец двигался не в том направлении, его обнаружили в 15 км от границы.

По данным Госпогранслужбы, пограничники Черновицкого отряда за прошедшие выходные задержали за попытку незаконно перейти границу 41 гражданина призывного возраста.

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#украина
#граница
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В Индии экзорцист запугал семью и год насиловал родную сестру
News9Life: В Индии экзорцист запугал семью и год насиловал родную сестру
15 августа 2023, 02:57

Фото: iStock/SJPailkar

В Индии задержали мужчину, который запугал родственников и насиловал родную сестру, пишет News9Life.
В полицию города Канпур обратилась девушка, которая обвинила брата в избиениях, а также в принуждении к сексуальным отношениям на протяжении года. По ее словам, родственник держал всю семью в страхе, так как является экзорцистом и мастером нескольких школ тантры.

По версии следствия, домогательства происходили с позволения матери, которая боялась огласки и велела дочери смириться с поведением брата. Помимо этого, женщина не могла полностью поверить дочери, потому что «считала сына богом».

Прокурор рассказал, что в настоящее время насильник находится под стражей, ему предъявлены обвинения. Мать молодых людей допрашивают, против нее также будут выдвинуты обвинения.

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#насилие
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Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Примгидромет: штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
15 августа 2023, 02:53

Фото: istockphoto/vchal

В связи с приближением тайфуна LAN к Приморью, которое уже испытало стихию «Ханун», было объявлено штормовое предостережение, информирует Примгидромет.
«Из-за возможного усиления полярного фронта при его контакте с тайфуном, 17 августа в районах Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском ожидаются осадки до 100 миллиметров с потенциальными последствиями. Предвидится штормовой прилив, увеличение уровня воды в малых реках и их выход за пределы берегов», — отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай.
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#мчс
#осадки
#регион
#метеоролог
#рф
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Эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
Меликов: эвакуация раненых при взрыве на АЗС в Махачкале завершена
15 августа 2023, 02:49

Фото: iStock/VictorCap

Все пострадавшие от взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы уже доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.
«На данный момент завершилась процедура эвакуации пострадавших в больницы... Все получают квалифицированное лечение. Большинство из них имеют ожоги и ранения от взрыва, а также от летящих обломков, стекла и других конструкций», - подчеркнул Меликов.
Руководитель Дагестана охарактеризовал произошедшее как трагедию.

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#пожар
#азс
#лечение
#ожоги
#больницы
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В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение
РАН: В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение
15 августа 2023, 02:32

Фото: iStock/Ivan Grabilin

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,5 в Камчатском заливе Тихого океана. Об этом сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
«В Камчатском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 61 километр под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило 58 километров», — проинформировал Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Уточняется, что местные жители не ощутили землетрясение в населенных пунктах. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.

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#ран
#землетрясение
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Первый замглавы Минздрава посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале
Первый замглавы Минздрава Фисенко посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 01:50

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко посетил раненых из-за взрыва на АЗС в Республиканской клинической больнице Дагестана. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

«Виктор Фисенко, заместитель главы минздрава РФ, приехал на место происшествия и уже встретился с пострадавшими в РКБ», — говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что для оказания помощи раненым мобилизованы все доступные ресурсы.

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#пожар
#азс
#прокуратура
#происшествия
#рф
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В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС
Губернатор Кожемяко: В Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба
15 августа 2023, 01:45

Фото: iStock/Виталий Аньков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стал масштабный ущерб от наводнения в Приморском крае, пишет РИА Новости.
«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — написал Кожемяко в своем Телеграм-канале.

К посту глава региона прикрепил видео, в котором указал на наличие критериев для введения ЧС режима по расчетам в регионе. Он отметил, что введение режима позволит «регулировать на месте», а при необходимости «обратиться за федеральной поддержкой».

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#мчс
#регион
#рф
#наводнение
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В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»
МЧС: В Махачкале пожар на АЗС локализовали на площади 600 «квадратов»
15 августа 2023, 01:29

Фото: РИА Новости

В Махачкале пожар на АЗС локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров», — цитирует агентство текст сообщения.

В МЧС проинформировали, что сообщение о пожаре и взрыве поступило в понедельник,14 августа, вечером. В ликвидации ЧП в автосервисе и на заправке были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. 

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#мчс
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#азс
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#дагестан
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