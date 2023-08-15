В Югре два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
В Ханты-Мансийском автономном округе два человека погибли в ходе взрыва на Талинском нефтяном месторождении. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального правительства.
«Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — говорится в публикации.
В правительстве уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Департамент здравоохранения Югры проинформировал, что все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
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