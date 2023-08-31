В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня

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Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэрия города.
В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщают, что на территории 5 районов региона прогнозируется резкий подъем уровня воды.
Напомним, ранее мощный тайфун обрушился на Приморье. Вода перерезала выезд из 40 населённых пунктов. Разрушились участки автодорог и мосты, тысячи людей остались без света и связи.
Самые серьёзные разрушения пришлись на юг Приморья. Под водой оказались посёлки. Хуже всего обстоят дела в туристической Андреевке: смыты мосты, под воду ушли жилые дома и машины.
В данный момент люди вытаскивают из воды мебель и бытовую технику.
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Напомним, ранее мощный тайфун обрушился на Приморье. Вода перерезала выезд из 40 населённых пунктов. Разрушились участки автодорог и мосты, тысячи людей остались без света и связи.
В данный момент люди вытаскивают из воды мебель и бытовую технику.
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Екатерина Коршунова