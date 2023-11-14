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В Южной Африке выпал снег

14 ноября 2023, 10:12
Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Зима со снегом пришла в Африку –улицы ЮАР покрылись снегом, град разбил стекла машин и обрушил крышу.
РЕН ТВ пишет, что на кадрах, которые сняли местные жители, видно, как вода в бассейне почти бурлит из-за падающего града.

А в Великобритании из-за разрушительного шторма объявлен максимальный уровень погодной опасности. Ливни затапливают улицы, магазины и первые этажи жилых зданий. Автомобили оказались наполовину в воде. Ураганный ветер свалил деревья и снёс небольшие постройки.


Без электричества остались около 100 тысяч домов. Из-за шторма отменены несколько авиарейсов и приостановлено железнодорожное сообщение.

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В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части
14 ноября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/Thomasaf

Мужчины планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники, которая находится в Дмитровском районе Подмосковья.
ТАСС пишет, что Мещанский суд Москвы отправил под стражу 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева. Они занимались подготовкой диверсии на территории воинской части в Подмосковье. 

По версии следователей, обвиняемые планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. 

В первый раз обвиняемые пришли к ограждению объекта, желая разведать обстановку. Спустя несколько дней они вернулись  к воинской части с бутылками с зажигательной смесью. Их задержали полицейские и ФСБ.

По предположению следствия, Михеев и Мельников работали по заданию украинских спецслужб. Если арестованные будут признаны виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы. 

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В Челябинске ФСБ предотвратила теракт

Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
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#мужчины
#военные
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В Челябинске ФСБ предотвратила теракт
ФСБ: в Челябинске задержан мужчина, готовивший теракт
14 ноября 2023, 10:22

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта, который поддерживает взгляды украинских националистов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что задержанный мужчина планировал совершить теракт с помощью самодельные зажигательные гранаты.

Ранее также сообщалось, что ФСБ задержала наркомана из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ. Уточняется, что 4-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы.

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Женщина угнала такси после того, как таксист отказался от секса с ней
14 ноября 2023, 10:00

Фото: istockphoto/junce

Жительница Таиланда угнала машину такси после того, как водитель отказался заниматься с ней сексом.
The Thaiger пишет, что 10 ноября таксист согласился подвезти 38-летнюю Джират из Бангкока в провинцию Пхетчхабури и обратно за 3000 бат (7,6 тысячи рублей). Таксист довез Джират до отеля в провинции. Он ей понравился, и женщина предложила заняться сексом. Таксист отказался. Тогда дама попросила таксиста приехать за ней на следующий день и отвезти её обратно в Бангкок.

По дороге в город мужчина остановился на заправке, чтобы сходить в туалет. Когда вернулся, обнаружил, что его машина пропала. Мужчина обратился в полицию. Спустя время правоохранителям удалось найти и остановить такси. Автомобилем управляла Джират.

На допросе женщина призналась в угоне. Джират грозит тюрьма и штраф в размере до 100 тысяч бат (255 тысяч рублей) или оба наказания. По словам мужчины, злоумышленница могла угнать его машину ещё раньше, если бы он согласился на секс с ней по прибытии в Пхетчхабури.

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В столичном общежитии мужчину избили до смерти
14 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/globalmoments

На севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. 

Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте. 

Против двоих жителей общежития возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения. 

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В метро пассажир спрыгнул на рельсы, ушёл в тоннель и оказался под поездом
14 ноября 2023, 09:26

Фото: istockphoto/spacedrone808

В Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города.

«Пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется», — сообщил представитель оперативных служб. 
В московском управлении МВД подтверждают факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку. 

Дептранс в Telegram-канале сообщал, что из-за ЧП временно приостановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» Филевской линии. В данный момент трафик на голубой линии восстановлен. 

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Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
14 ноября 2023, 09:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Наркоман из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ, но был задержан за все свои преступления, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 24-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы, однако, был задержан с наркотиками и провёл 11 суток под арестом.

Когда он вышел, то решил пойти пешком в сторону границы и пересечь еë в обход КПП. Утром 11 ноября он был задержан в районе села Новые Юрковичи.

Выяснилось, что мужчина планировал вступить в легион «Свобода России»*. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за участие в террористической организации.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация 
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#наркотики
#задержание
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В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок
14 ноября 2023, 09:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Адыгее легковушка, где находились 5 человек, съехала в реку Белая.
ЧП случилось в Майкопе в станице Ханской. МЧС сообщает, что трое человек смогли выбраться из автомобиля. Сейчас ведутся поиски двух пропавших- женщины и ребёнка. 

«Проводится поиск двоих человек: женщины 1989 года рождения и ребенка 2013 года», - сообщают в ведомстве.
К поискам привлечены 16 человек, 4 единицы техники и 2 плавательных средства.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа. ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.

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#авария
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Школьник из Екатеринбурга зарезал свою девушку и её мать
14 ноября 2023, 08:44

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября. 

16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. В определенный момент между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови. 

После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать, и когда она пришла, то зарезал и её. 

После этого убийца взял карточку из сумки матери, запер квартиру на ключ и пошёл гулять с другом. Приятелю он поведал эту ужасную историю, а тот сделал вид, что ничего особенного в произошедшем не видит.

Однако, после прогулки он позвонил старшему брату подростка, а тот в полицию. Несовершеннолетнего задержали, сейчас с ним работают следователи.

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SHOT: Военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов
14 ноября 2023, 07:59

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Здание военного комиссариата в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сперва, около 21:30 к зданию подошла женщина и швырнула в него бутылку виски с неизвестной жидкостью. Пожара не последовало, только разбилось окно. 53-летнюю злоумышленницу оперативно задержали.

Затем, в районе 0:20 пожилой мужчина швырнул в здание коктейль Молотова. В результате поджога загорелась оконная рама, еë смог быстро потушить сторож. Выяснилось, что 66-летний поджигатель действовал по указке украинских кураторов, которые писали ему инструкции в мессенджерах. Его также задержали.

Отмечается, что обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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