В Южной Калифорнии трое погибли при столкновении пожарных вертолётов

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В США, Калифорния, три человека погибли из-за столкновения двух вертолётов.
Авария произошла во время тушения пожара в районе Кабазон, сообщает телеканал CNN.
Он уточнил, что погибли пилот по контракту, начальник подразделения и капитан пожарной охраны. Все они участвовали в тушении пожара в районе автодороги в Кабазоне, случившемся накануне.
Национальный совет по безопасности на транспорте займётся расследованием этого происшествия.
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«Первый вертолёт смог благополучно приземлиться поблизости. К сожалению, второй вертолет разбился, и все трое трагически погибли», —сообщил начальник пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвид Фулчер.
Национальный совет по безопасности на транспорте займётся расследованием этого происшествия.
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Мария Фирсова