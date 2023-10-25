В Южной Корее 64-летний монах избил и изнасиловал знакомую, которая отказала ему

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В Южной Корее буддийский монах избил женщину, которая отказалась от секса с ним, и оказался в тюрьме.
Об этом пишет The Korea Herald. Под суд попал 64-летний послушник одного из монастырей в Чхонджу. 8 февраля прошлого года он пришёл к своей 52-летней знакомой и потребовал заняться с ним сексом. Женщина отказала. За это монах ударил её по лицу и изнасиловал. Месяц спустя он избил женщину электрогрелкой. После этого она 5 дней провела в больнице.
К тому же монаха обвинили в мошенничестве. Он занял у женщины 9 млн вон (624 тысячи рублей). Говорил, что вложит их в покупку антиквариата, и так и не вернул.
На суде послушник сообщил, что не обманывал пострадавшую, а просто не смог вернуть деньги в срок. Он отвергал и обвинения в сексуальном насилии и избиении грелкой. По его словам, он не бил пострадавшую, а просто бросил прибор на пол. Но суд оказался на стороне пострадавшей и приговорил монаха к полутора годам тюрьмы.
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К тому же монаха обвинили в мошенничестве. Он занял у женщины 9 млн вон (624 тысячи рублей). Говорил, что вложит их в покупку антиквариата, и так и не вернул.
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Мария Фирсова