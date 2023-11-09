В Южной Корее робот раздавил мужчину, приняв его за картонную коробку

Фото: iStock/Shutter2U
В Южной Корее робот убил сотрудника завода, приняв его за картонную коробку. Как cообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на полицию, роботизированная рука прижала верхнюю часть тела мужчины к конвейерной ленте, раздавив ему лицо и грудь.
Всё произошло рано утром в среду 8 ноября, когда робототехник проверял датчик машины в распределительном центре сельскохозяйственной продукции в провинции Кёнсан-Намдо. Пострадавшего мужчину спешно доставили в больницу, но он скончался из-за полученных им травм, которые оказались несовместимы с жизнью.
Южнокорейская полиция готовится начать расследование в отношении руководителей службы безопасности сортировочного центра на предмет возможной халатности при исполнении служебных обязанностей.
Отмечается, что экспортный сельскохозяйственный комплекс Donggoseong, которому принадлежит завод по сортировке перца, где произошла авария, использует этого робота уже около пяти лет. В заявлении, сделанном после инцидента, представитель комплекса Donggoseong призвал к созданию «точной и безопасной» системы.
Читайте также:
Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом
Законопроект об отношениях роботов и людей подготовили в Совфеде
Как идут процессы роботизации в современном мире?
Южнокорейская полиция готовится начать расследование в отношении руководителей службы безопасности сортировочного центра на предмет возможной халатности при исполнении служебных обязанностей.
Читайте также:
Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом
Как идут процессы роботизации в современном мире?
Артем Путинцев