В Южном Чертаново на дорогу выполз огромный питон

Фото: iStock/Kalina Ravutsova
Змею на улице ночью встретила семья в московском районе Южное Чертаново, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Прибывшие на место сотрудники оперативных служб, поймали змею. В Департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы сообщили, что животное направлено специалистам для установления его разновидности. По предварительным данным, обнаруженной змеей оказался питон.
Читайте также:
Полутораметровая гадюка ползает по территории детского сада в Москве
Токсиколог Шилов рассказал, что делать при укусе змеи
В Подмосковье змея укусила четырехлетнего ребенка
Анастасия Крестьянова