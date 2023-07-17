В Южной Корее погибли 40 человек из-за наводнений

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Южнокорейский президент Юн Сук Ель призвал к пересмотру национальной готовности из-за экстремальных погодные условий, которые становятся «обычным явлением».
The Guardian сообщает, что южно-корейские спасатели извлекли 13 тел из затопленного дорожного туннеля. Общее число погибших в результате наводнений и оползней, которые вызвали проливные дожди, выросло до 40 человек.
Проливные дожди прошли в центральных и южных регионах Южной Кореи с четверга. Министерство внутренних дел сообщает, что 9 человек пропали без вести и 34 ранены. Тысячи людей эвакуированы.
Также непогода продолжает бушевать в Краснодарском крае. В поселке Новомихайловское Туапсинского района на глазах у местных жителей потоки воды смыли пешеходный мост.
В регионе снова объявлено штормовое предупреждение. На территории Туапсинского района все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, передает сетевое издание VK Press. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой не выезжать на дороги: они залиты водой.
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Проливные дожди прошли в центральных и южных регионах Южной Кореи с четверга. Министерство внутренних дел сообщает, что 9 человек пропали без вести и 34 ранены. Тысячи людей эвакуированы.
В регионе снова объявлено штормовое предупреждение. На территории Туапсинского района все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, передает сетевое издание VK Press. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой не выезжать на дороги: они залиты водой.
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Мария Фирсова