Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Забайкалье бывшего сотрудника спецназа МВД осудили за убийство полицейского

В Забайкалье бывшего сотрудника спецназа МВД осудили за убийство полицейского

13 октября 2023, 10:52
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Акшинский районный суд приговорил бывшего сотрудника спецназа МВД России к 9,5 года колонии строгого режима за убийство полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Подсудимому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сообщается, что с преступника также взыскали компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей в пользу супруги погибшего.

Напомним, в сентябре прошлого года сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в служебной командировке в Акшинском районе, где был застрелен. Его тело обнаружили в служебной машине.


По словам сослуживцев погибшего, во время исполнения должностных обязанностей на них напали неизвестные. Однако, как стало известно, выстрел был произведен коллегой погибшего из-за необдуманных действий.

Читайте также:

В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей

Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»

У крымского побережья выловили труп, предположительно, участника украинской ДРГ
#выстрел
#труп
#ук
#обвинение
#водитель
#супруги
#тц
#сизо
#рф
Читайте нас в
ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе
13 октября 2023, 11:01

Фото: iStock/Cavan Images

Тринадцать заложников, в том числе иностранных граждан, погибли из-за обстрелов Израилем сектора Газа. Об этом сообщили в военном крыле палестинского движения ХАМАС.
«Тринадцать военнопленных, в том числе иностранцев, были убиты в результате интенсивных сионистских бомбардировок Северной провинции и провинции Газа за последние 24 часа», - говорится в сообщении палестинского движения.

При этом уточняется, что шесть пленных погибли в Северной провинции в двух разных местах. Еще семь человек погибли в трех разных местах от обстрелов Израиля.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью бульдозеров разнесла пиццерию в городе Хувара за из-за рекламы с о снимком пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинских радикалов ХАМАС. 

Читайте также:

Иран может отрыть второй фронт против Израиля

ООН: Израиль дал 1,1 миллиону палестинцев 24 часа

Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросу о судьбе палестинских детей
#человек
#израиль
#армия
#женщины
#иран
Читайте нас в
В Красноярске родители-сыроеды убили двухлетнюю дочь
В Красноярске двухлетняя девочка умерла из-за родителей-сыроедов
13 октября 2023, 10:45

Фото: iStock/vmargineanu

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По версии следствия, 35-летний Денис и 36-летняя Светлана перестали употреблять в пищу мясо и рыбу несколько лет назад. Свою маленькую дочь они кормили также. Из-за неполноценной еды у ребенка развилось хроническое расстройство питания и анемия.

Кроме того, родители девочки были сторонниками нетрадиционной медицины. Они не водили девочку к врачам и сами также не обращались к медицинским специалистам.

Недавно ребенок заболел и остро нуждался в помощи врачей. Однако ее родители пренебрегли этим. Через два дня болезни девочка умерла.
Известно, что в семье растут еще две дочки четырех и семи лет. Против родителей возбуждено уголовное дело. 

Читайте также:

SHOT: Житель Пензы убил свою девушку, столкнув ее с лестницы

В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей

В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него
#ребёнок
#уголовное родители
#мясо
Читайте нас в
SHOT: Житель Пензы убил свою девушку, столкнув ее с лестницы
Молодой пензенец столкнул свою девушку с лестницы, она погибла
13 октября 2023, 09:23

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Пензе молодой парень во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Молодая студентка упала неудачно и скончалась на месте, неделю не дожив до своего 18-летия.
Погибшая училась в Пензенском колледже современных технологий и жила в общежитии в одной комнате со своим молодым человеком Костей, передает телеграм-канал SHOT. Тело девушки обнаружили другие студенты в пролете между этажами в здании общаги. Она уже была мертва.

Одним из первых правоохранители допросили бойфренда погибшей. Тот не стал отпираться и признался, что случайно столкнул подругу с лестницы, когда они сильно поругались из-за бытовых причин. При падении она сильно ударилась головой о ступеньку и получила перелом основания черепа. Когда парень понял, что девушка мертва, он перепугался и сбежал с места преступления.

Молодой человек задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также:

Спасатели сняли с козырька магазина пострадавшего из-за девушки жителя Красногорска

NEA: Греческая певица Николау умерла после падения с лестницы

В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ
#убийство
#человек
#девушка
#студенты
#уголовное дело
#общежитие
Читайте нас в
В Отрадном пьяный водитель врезался в столб, перед этим повредив десять автомобилей
13 октября 2023, 00:40

Фото: iStock/Kukurund

Подмосковные полицейские задержали в Отрадном нетрезвого водителя, который повредил десять припаркованных автомобилей перед тем, как врезаться в столб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения», — сообщили в пресс-службе главка.

Виновник ДТП, которым оказался житель Каширы 1997 года рождения, был задержан правоохранителями на месте происшествия. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Сейчас проводится проверка.

Читайте также:

Два человека погибли после ДТП с электричкой в Лосино-Петровском

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга устроил ДТП, уходя от погони

В жутком ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
#пьянство
#дтп
#автомобили
#московская область
Читайте нас в
Гладков: В Белгородской области сбит беспилотник ВСУ на подлете к городу
12 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/NiseriN

В Белгородской области на подлете к городу сбили украинский беспилотник, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее в Брянской области также была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотником самолетного типа, о которой сообщил губернатор Александр Богомаз. БПЛА был подавлен на окраине Брянска силами радиоэлектронной борьбы, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что в результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку БПЛА ВСУ самолетного типа на Брянскую область

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области

При падении БПЛА под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла
#бпла
#белгород
#всу
Читайте нас в
Во Франции начали расследование возможного отравления журналистки Овсянниковой
12 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Во Франции начали расследование возможного отравления бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, сообщает «ТАСС» со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Издание Le Figaro сообщает, что Овсянниковой стало плохо 12 октября после того как она обнаружила неизвестный порошок у двери свой квартиры в Париже. После этого бывший редактор «Первого канала» почувствовала себя плохо. 

«(Овсянникова) сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить. Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре. 

Напомним, Марина Овсянникова стала известна после того как вышла в прямой эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. В начале октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Читайте также: 

Кадыров опубликовал новое видео со сжегшим Коран Журавелем

Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»

В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него
#суд
#расследование
#рф
#париж
#отравление
#журналист
Читайте нас в
Кадыров опубликовал новое видео со сжегшим Коран Журавелем
12 октября 2023, 21:20

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран Никитой Журавелем, в своем Telegram-канале.
На видео Журавель, отвечая на вопрос Кадырова о желании принять ислам говорит - «Да!». 

«Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах», - подписал свой ролик Кадыров. 

Он также назвал Журавеля провокатором и диверсантом. 

Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.

Читайте также: 

Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»

В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него

Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию
#ислам
#уголовное видео
#коран
#рамзан кадыров
#чечня
Читайте нас в
Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»
12 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина, который до смерти забил мужчину у ТЦ «Афимолл сити», сообщает Telegram-канал SHOT.
Сорокин пробудет в СИЗО до 11 декабря 2023 года.

Напомним, 10 октября возле ТЦ «Афимолл сити» мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого. Позже полиция задержала 20-летнего уроженца Кемеровской области Кирилла Сорокина. Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.

Как выяснилось во время заседания суда, молодой человек потерял свой паспорт на месте преступления, когда склонился над жертвой для нанесения ударов.

Читайте также: 

В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него

У крымского побережья выловили труп, предположительно, участника украинской ДРГ

Полуторагодовалая девочка скончалась в больнице Екатеринбурга от болезни сердца
#москва
#суд
#избиение
#смерть
#сизо
Читайте нас в
В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него
12 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Shutter2U

В столичной «Пятёрочке» администратор угрожал клиенту ножом, кадры происшествия публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 10 октября в районе Зябликово. 

Между покупателем и администратором произошел конфликт, в результате которого сотрудник решил продемонстрировать силу, достав из кармана раскладной нож. Именно этот момент попал на камеру.

Отмечается, что позже мужчины удалились в слепую зону, где администратор еще и плюнул в покупателя. 

В Mash подчеркнули, что 35-летний сотрудник магазина ведет себя так не только с клиентами, но и с коллегами.

Представители «Пятёрочки» инцидент пока никак не прокомментировали.

Читайте также: 

«Только наггетсы и картошка фри?»: Украинцы учинили скандал в британском отеле

Полуторагодовалая девочка скончалась в больнице Екатеринбурга от болезни сердца

Уфимский суд сообщил, что убивший 14-летнюю сестру парень сперва изнасиловал ее
#конфликт
#нож
#инцидент
#мужчины
#сотрудники
#покупатели
#москва
#магазин
#супермаркет
Читайте нас в
Достижения.рф