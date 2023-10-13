В Забайкалье бывшего сотрудника спецназа МВД осудили за убийство полицейского

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Акшинский районный суд приговорил бывшего сотрудника спецназа МВД России к 9,5 года колонии строгого режима за убийство полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Подсудимому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сообщается, что с преступника также взыскали компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей в пользу супруги погибшего.
Напомним, в сентябре прошлого года сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в служебной командировке в Акшинском районе, где был застрелен. Его тело обнаружили в служебной машине.
По словам сослуживцев погибшего, во время исполнения должностных обязанностей на них напали неизвестные. Однако, как стало известно, выстрел был произведен коллегой погибшего из-за необдуманных действий.
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Напомним, в сентябре прошлого года сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в служебной командировке в Акшинском районе, где был застрелен. Его тело обнаружили в служебной машине.
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Екатерина Коршунова