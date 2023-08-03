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В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с рельс

В Забайкалье сошли с рельсов четыре грузовых вагона
03 августа 2023, 07:31

Фото: iStock/designbydx

Четыре вагона товарного состава сошли с рельсов в Забайкальском крае, об этом сообщает транспортная прокуратура региона.
Причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

В ведомстве сообщили, что об инциденте стало известно вечером второго августа. По неустановленным причинам, состав грузового поезда сошел с железной дороги. Три вагона в результате ЧП опрокинулись. В настоящее время, проводятся работы по восстановлению поезда и путей.


Сотрудники предприятия, которое было расположено вблизи, эвакуированы.

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#дороги
#поезда
#чп
#сотрудники
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В Екатеринбурге скончался мальчик, у которого 6 месяцев назад обнаружили герпес
03 августа 2023, 08:00

Фото: iStock/eranicle

Из-за неизвестной инфекции 6-летний екатеринбуржец скончался в местной больнице.
E1 пишет, что 6 месяцев назад у мальчика обнаружили обычный герпес. Родители обратились за помощью к врачам, когда у ребёнка появилась сыпь. Полгода мальчика постоянно направляли к разным специалистам, но точный диагноз так и не поставили.
 
Мальчик мучился от лихорадки, температура поднималась до 41,1 градуса, а с его лица отслаивалась кожа. Врачам ничего не оставалось кроме как увеличивать список предполагаемых заболеваний.
 
Специалисты из Москвы планировали вмешаться, но было слишком поздно. Мальчик скончался от неизвестной инфекции.

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#дети
#больница
#инфекция
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В Екатеринбурге произошел потоп
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Щербакова
03 августа 2023, 07:41

Фото: iStock/horkins

В Екатеринбурге затопило улицу Щербакова, под воду ушло дорожное полотно и несколько машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Причиной затопления стал прорыв трубы холодного водоснабжения.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в оба направления. Дорожное полотно и несколько машин полностью ушли под воду. На месте инцидента работают экстренные службы, устраняются последствия прорыва.

По информации администрации города, после откачки воды, движение транспорта будет восстановлено. В течение суток последсвия ЧП будут полностью устранены. 

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#гибдд
#движение
#трубы
#чп
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На пляж Малибу вынесло бочку с голым трупом внутри
В штате Калифорния на берег вынесло бочку с трупом мужчины внутри
03 августа 2023, 07:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На пляже в Малибу в американском штате Калифорния, обнаружили бочку, внутри которой находился труп мужчины. Об этом пишет издание People.
Находку обнаружил местный спасатель, который утром пришел на пляж.

К берегу пляжа прибило черную пластиковую бочку. Мужчина заинтересовался содержимым и заглянул внутрь. В таре находилось тело обнаженного чернокожего мужчины. 

Полиция не раскрывает данные погибшего и причины его смерти. Отмечается, что о черной бочке ​уже сообщалось в экстренные службы накануне, но из-за того, что ее не удавалось открыть, ​она продолжала находиться в воде, пока вновь не ​оказалась у берега. 

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#полиция
#данные
#мужчина
#труп
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В российском городе загорелись склады
МЧС: в Краснодаре загорелись склады на площади 300 квадратных метров
03 августа 2023, 03:11

Фото: iStock/Distortion Media

В Краснодаре на Уральской улице произошел пожар на складах, информацию о происшествии опубликовали на официальном сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
О пожаре сообщили в 21:14. К месту происшествия быстро прибыли пожарные бригады. Сначала огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, но из-за большой горючести площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.

Для тушения огня было задействовано 64 сотрудника пожарной службы и 18 единиц техники. В настоящее время причина возгорания в складских помещениях не установлена. Информация о возможных пострадавших пока не предоставлена.

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#пожарные
#происшествия
#информация
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Очевидица нападения в московской поликлинике поделилась шокирующими деталями
Очевидица вооруженного нападения в клинике Москвы рассказала о случившемся
02 августа 2023, 22:47

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пациентка, которая находилась на приеме в поликлинике в момент нападения вооруженного мужчины, рассказала о случившемся, в интервью Telegram-каналу SHOT.
Напомним, сегодня мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержала полиция. К счастью, никто не пострадал.  

«В кабинет вошёл вооружённый амбал формата два на два и загнал медсестру под стол, а я в этот момент очень быстро улизнула из кабинета», - рассказала о происшествии пациентка.  

Как выяснилось, сразу после злоумышленник, с пистолем в руках, начал громко ругаться на врача, а затем просто вышел из кабинета и ушел.  

Сейчас мужчина объясняет причины своего поступка в отделении полиции.

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#москва
#поликлиника
#пистолет
#полиция
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В Белый дом в США ворвался вооруженный человек
Полиция в США получила сообщение о вооруженном человеке в офисе сената
02 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/lucky-photographer

В американскую полицию поступило сообщение о вооруженном человеке, ворвавшемся в офис сената по соседству с конгрессом, сообщили представители полиции Капитолия в Twitter.
«Находящиеся внутри здания должны искать укрытие, поскольку получены сообщения о стрелке. Нужно отметить, что пока нет подтверждений о выстрелах», - написали полицейские в социальной сети.

Отмечается, что информация о вооруженном преступнике поступило в полицию по экстренному номеру 911. Прямо сейчас правоохранители обыскивают территорию вокруг здания и внутри него.

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#белый дом
#полиция
#сша
#оружие
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В Петербурге нашли горящее тело обнаженной женщины
Жители Петербурга нашли у дома горящее тело обнаженной женщины
02 августа 2023, 22:04

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге на Рыбацком проспекте местные жители заметили у своего дома горящее тело обнаженной женщины, сообщает «Фонтанка».
Трагедия произошла 2 августа, полыхающий во дворе труп заметили жители многоквартирного дома.  

«Надо отметить, что полиция приехала быстро и остальные службы тоже. Мужчина в рабочей форме, может дворник, потушил из ведра тело минут через 5 примерно.... По спокойной реакции прохожих мы до последнего не верили, что это человек горит», - прокомментировала ситуацию супруга мужчины, который обнаружил тело.  

Полиции удалось установить, что горящий труп принадлежал 24-летней девушке из Москвы.  

Что именно произошло сегодня днем в петербургском дворе – предстоит выяснить правоохранительным органам.  

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#санкт-петербург
#труп
#полиция
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В Мексике 8-летний мальчик упал в кратер вулкана и выжил
02 августа 2023, 21:49

Фото: iStock/longtaildog

Мальчик вблизи Мехико-Сити, Мексика, упал в кратер вулкана, когда гулял с семьёй.
Express пишет, что во время прогулки с 38-летней тётей в лесу мальчик подошел к самому краю кратера вулкана Кситле, не удержался и упал с 50-метровой высоты. Возможной причиной падения стали дожди, обрушившиеся на регион. Из-за них земля возле кратера стала скользкой.
 
Спасатели достали мальчика из кратера. Его госпитализировали на вертолёте в детскую больницу. Медики диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждение левого колена и перелом левого плеча.
 
Вулкан Кситле – это пепельный конус с уклоном от 30 до 40 градусов и высотой 300 м. Он извергался в период между 245 и 315 годом нашей эры.

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#ребенок
#дети
#семья
#чп
#больница
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В Москве дерево упало на забор детского сада из-за непогоды
02 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/oksix

Из-за плохой погоды дерево упало на забор детского сада на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил директор школы №875 Андрей Медведев.
Отмечается, что дерево упало на забор детского сада после сильного дождя. В результате инцидента никто не пострадал. 

По словам Медведева, администрация дошкольного учреждения оперативно связалась со спецслужбами. В ближайшее время дерево уберут с территории.

Напомним, ранее из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без электричества остались 200 тысяч домохозяйств. В среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава. Там повреждены линии электропередачи. Стихия оставила без света более 200 тысяч домов. Около 25 человек пострадали.

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