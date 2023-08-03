В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с рельс

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Четыре вагона товарного состава сошли с рельсов в Забайкальском крае, об этом сообщает транспортная прокуратура региона.
В ведомстве сообщили, что об инциденте стало известно вечером второго августа. По неустановленным причинам, состав грузового поезда сошел с железной дороги. Три вагона в результате ЧП опрокинулись. В настоящее время, проводятся работы по восстановлению поезда и путей.
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