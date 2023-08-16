В Забайкалье мужчина пытался поджечь военкомат горящей тканью

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В Забайкальском крае неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат куском горящей ткани. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Минувшей ночью, диверсант прибыл к зданию военного комиссариата на автомобиле.
Мужчина, находясь у входа в военкомат, поджог кусок ткани и попытался забросить его в окно. Брошенная мужчиной ткань не достигла окна помещения и упала на землю, после чего потухла. О произошедшем сообщил в полицию сторож военного комиссариата.
В настоящее время, злоумышленник разыскивается, его личность устанавливается.
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Мужчина, находясь у входа в военкомат, поджог кусок ткани и попытался забросить его в окно. Брошенная мужчиной ткань не достигла окна помещения и упала на землю, после чего потухла. О произошедшем сообщил в полицию сторож военного комиссариата.
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Анастасия Крестьянова