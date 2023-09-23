В Забайкалье обнаружили тело женщины, отправившейся собирать грибы

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В Читинском районе Забайкальского края обнаружили труп пенсионерки.
Женщина 5 дней назад отправилась за грибами в лес, пишет ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Её труп обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы и полиции.
Ежегодно на протяжении всего сезона сбора дикоросов теряются люди. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю призвало ответственно готовиться к походу в лес.
Ранее в окрестностях Выборга в Ленинградской области был найден труп мужчины неподалеку от воронки, оставшейся после сильного взрыва. Мертвое тело неподалеку от Большого Зеленодольского озера обнаружил местный житель, собиравший в лесу грибы.
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Мария Фирсова