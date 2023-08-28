В Забайкалье полуторагодовалый ребенок погиб из-за обрушения потолка

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В селе Макарово Шилкинского района Забайкальского края в частном доме на полуторагодовалого ребенка обрушился потолок, мальчик погиб. Об этом стало известно из сообщения СУСК по региону.
По факту происшествия следователи начали проверку. Опрошены родители погибшего мальчика и другие родственники, проживающие в доме. Также были опрошены жители села. Сотрудники следственного комитета также изучили место происшествия.
Читайте также:
Подросток в Ивановской области погиб, задев удочкой ЛЭП
Мать четверых детей пропала в Хургаде во время дайвинга
Ребенок, на которого в Махачкале напала стая собак, находится в больнице
Элина Позднякова