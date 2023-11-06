В Забайкалье рабочий погиб, упав с высоты во время ремонта в шахте

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Рабочий горнопромышленного предприятия упал с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты, которая находится в селе Бутунтай Александро-Заводского района Забайкальского края.
Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК. 35-летний работник занимался ремонтом без страховочного троса. Упав ч высоты, он скончался от полученных травм.
Следователи начали проверку из-за возможного нарушения статьи УК «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». После осмотра места инцидента назначили необходимые экспертизы и опросили руководство предприятия, а также изъяли документы организации.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранца во время взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока.
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Мария Фирсова