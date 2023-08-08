В Забайкалье разыскивают ещё одного мужчину, избившего инвалида СВО

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В Забайкальском крае разыскивают третьего мужчину, причастного к избиению инвалида СВО. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
Следователям удалось выяснить, что в деле об избиении участника СВО есть ещё один подозреваемый, 43-летний житель села Нерчинский Завод. В настоящее время он объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что по делу задержаны двое мужчин. Одному из них, 27-летнему жителю села, где произошёл конфликт, выдвинуты обвинения в дискредитации Вооружённых сил РФ и причинение лёгкого вреда здоровью. В отношении второго участника обвинения ещё не выдвинуты.
Напомним, что в ночь на 5 августа 2023 года несколько мужчин избили инвалида СВО, сорвали с его одежды боевые награды и повредили автомобиль. Общая сумма нанесённого материального ущерба составила 800 тысяч рублей.
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Ранее сообщалось, что по делу задержаны двое мужчин. Одному из них, 27-летнему жителю села, где произошёл конфликт, выдвинуты обвинения в дискредитации Вооружённых сил РФ и причинение лёгкого вреда здоровью. В отношении второго участника обвинения ещё не выдвинуты.
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Анастасия Чинкова