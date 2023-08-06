В Забайкалье учительница отправляла интимные фотографии в чат со школьниками. 

В Забайкалье учительница географии создала чат со школьниками под названием «Юные травокуры» и отправляла в него интимные снимки. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В начале августа на злоумышленницу завели уголовное дело по 5-й статье о развратных действиях. Сообщается, что ранее 43-летняя учительница географии была судима за подобного рода преступление. Ей грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
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