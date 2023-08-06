В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого ветерана СВО

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В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края молодые людей жестоко избили безногого ветерана СВО на Украине.
Telegram-канал «РосгVардеец» пишет, что ветерана избили 5 августа. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками.
Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и попросил разобраться в этой истории.
В полиции заявили, что смогут привлечь к ответственности только непосредственных исполнителей.
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Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
В полиции заявили, что смогут привлечь к ответственности только непосредственных исполнителей.
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Мария Фирсова