В Забайкальском крае ребёнку оторвало кисть из-за взрыва кофемолки

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Школьнику оторвало руку во время взрыва кофемолки, которую подобрали на улице.
Baza пишет, что сторож нашёл рядом с домом кофемолку и принёс её домой. Сын мужчины захотел проверить прибор. Восьмиклассник включил его, и раздался взрыв. Мальчик получил множественные осколочные ранения. Врачам пришлось ампутировать кисть одной руки.
Мать пострадавшего рассказала, что у семьи не было недоброжелателей. Правда, недавно случился один конфликт. Семья приобрела дом, а потом продавец сказал, что ему якобы недоплатили 300 тысяч рублей. В адрес семьи посыпались угрозы.
Возбуждено уголовное дело о попытке убийства.
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Мать пострадавшего рассказала, что у семьи не было недоброжелателей. Правда, недавно случился один конфликт. Семья приобрела дом, а потом продавец сказал, что ему якобы недоплатили 300 тысяч рублей. В адрес семьи посыпались угрозы.
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Мария Фирсова