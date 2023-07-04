В Забайкалье число отравившихся медвежьим мясом выросло до 11

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Число отравившихся после употребления мяса медведя в Забайкалье выросло до 11.
Состояние трех человек, госпитализированных с отравлением, средней степени тяжести. Медики проводят консультации с персоналом краевой инфекционной больницы. Состояние восьми пациентов удовлетворительное. Прокуратура Забайкальского края инициировала проведение проверки по факту массового отравления мясом медведя.
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