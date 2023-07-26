В Забайкалье грузовик раздавил 6-летнего мальчика

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В поселке Карымское Забайкальского края 6-летнего мальчика зажало между стеной дома и машиной.
Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщает, что 25 июля два 6-летних мальчика играли без взрослых рядом с частным домом. Дети заметили открытый грузовик, который стоял неподалеку. Мальчики залезли в машину.
Один из детей случайно снял автомобиль с тормоза. Грузовик начал движение, ребенок испугался и выскочил из него. Он попытался забежать в дом, но не успел. Мальчика зажало между стеной и автомобилем. От полученных травм он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Один из детей случайно снял автомобиль с тормоза. Грузовик начал движение, ребенок испугался и выскочил из него. Он попытался забежать в дом, но не успел. Мальчика зажало между стеной и автомобилем. От полученных травм он скончался на месте.
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Мария Фирсова