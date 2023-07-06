В Забайкалье из-за прорыва дамбы подтопило больше сотни домов

Фото: Фотобанк Московской области
В селе Ильинка Читинского района река Кручина из-за сильных дождей и прорыва дамбы подтопила 110 домов и 127 участков. Региональная прокуратура в своем Телеграм-канале сообщила о начале проверки.
Уточняется, что в подтопленных домах проживают 290 человек.
Прокуратура оценит действия уполномоченных органов по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Отдельно будут решаться вопросы оказания помощи пострадавшим в результате инцидента. Для этого в пунктах временного размещения граждан организована работа приемной прокурора.
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«Прокуратура Читинского района проводит проверку по поступившей из оперслужб информации о подтоплении домов в селе Ильинка в результате разлива реки Кручина, где в связи с обильными осадками и прорывом дамбы в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов», — проинформировали в надзорном ведомстве.
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Диана Аванесян