В Забайкалье отчим изнасиловал и попытался закопать шестнадцатилетнюю падчерицу

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По информации СМИ, девушка стала оказывать отчиму сопротивление. Тогда он избил ее до бессознательного состояния, надругался, а затем решил просто закопать падчерицу. К счастью, преступника спугнули случайные прохожие. Он бросил приемную дочь и сбежал.
Правоохранительные органы региона разыскивают отчима.
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