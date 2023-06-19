В Забайкалье ураган оставил полтысячи домов без света

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Более полутысячи домов сейчас без света в Шилкинском районе Забайкальского края из-за ураганного ветра
«Чита. Ру» сообщает, что 107 многоквартирных домов обесточены в Шилке, 123 сейчас без света в селе Арбагар и 175 домохозяйств в Мирсаново и Кибасово. Во всём поселке Хлабон нет света. Там рухнула вышка связи
В регионе в данный момент возникли сильные проблемы с сотовой связью.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён во Владикавказе из-за наводнения. Сложная ситуация сложилась в посёлке Южный. Дорога размыта. Спасатели на пожарных машинах собирают людей с улиц и развозят по домам.
В регионе в данный момент возникли сильные проблемы с сотовой связью.
Мария Фирсова