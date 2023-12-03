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В Зальцбурге лавина накрыла двух туристов

03 декабря 2023, 17:18
Фото: istockphoto/med_ved

Фото: istockphoto/med_ved

Лавина накрыла двух человек в Зальцбурге рядом с крупнейшим горнолыжным центром республики Обертауэрна.
Ведётся поисковая операция, пишет газета Kurier. По предварительным данным, в воскресенье днём у горы Зеекаршпитце лавина накрыла двух туристов. В поиске принимает участие вертолет, собаки и горные спасатели.

Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.


Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со среды, 6 декабря, и до конца недели ночная температура достигнет -20-22 градусов, пишет РИА Новости.

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#зима
#снег
#новости
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На Филиппинах во время взрыва в университете погибли четыре студента
03 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/sarawutk

Взрыв произошел в спортзале государственного университета на острове Минданао на юге Филиппин.
Во время утренней воскресной мессы погибли четыре студента, ещё 10 получили ранения, пишет газета Manila Times.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший считает, что за взрывом в университете стоят иностранные террористы.

«По словам властей, это может быть делом рук террористической организации, которая пытается отомстить за смерть своего лидера и десяти членов при столкновении с военными на этих выходных», - сообщает Manila Times. 
Ранее в Волгоградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka. По информации портала, ЧП произошло в городе Волжский. Администрация города сообщила, что в пятиэтажном доме взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возгорание быстро распространилось на соседние квартиры. Один из местных жителей погиб.

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#взрыв
#студенты
#происшествие
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В Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу
03 декабря 2023, 17:06

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведицу, которая напала на четверых рабочих в лесу, продолжают искать, но не могут найти.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич предполагает, что медведица могла уснуть, пишет «МК». 

«В ближайшее время местный охотовед с охотниками обследуют лесную территорию. Есть большая вероятность, что дикие животные обратно лягут в спячку»,- сообщила Киселевич в своём телеграм-канале. 
Если будет необходимо, по её словам, проведут мероприятия по охоте. Срок охоты на медведя - 31 декабря.

Напомним, четверо вахтовиков валили лес. В это время к ним вышел медведь. Двое рабочих сбежали, ещё двое не успели.
Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.

38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.

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#медведи
#новости
#животные
#происшествие
#животное
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В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин
03 декабря 2023, 16:51

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Массовая авария случилась на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада.
В ДТП никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.

«По предварительное информации, водитель, ха рулём Datsun не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi», - объяснили в пресс-службе.
В Московском регионе идёт сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра РФ, возможны метель, усиление ветра до 16 м/с, гололедица. 

Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

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#подмосковье
#новости
#общество
#дтп
#происшествие
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В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего трёх несовершеннолетних девочек
SHOT: в Петербурге задержали педофила, который изнасиловал трёх девочек
03 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в период с 2017 по 2023 год мужчина изнасиловал как минимум трёх девочке в возрасте до 17 лет. 

Удалось установить, что 26-летний Денис искал своих жертв в соцсетях и приглашал к себе домой, осознавая, что все его новые подруги несовершеннолетние. 

Таким образом он изнасиловал трёх девочке 14, 15 и 16 лет. После инцидентов каждая из них обращалась в полицию. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить педофила и задержать его. Мужчина сознался в содеянном. 

При этом предполагается, что жертвами педофила могли стать и другие девушки. 

Насильнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 

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#задержание
#мужчина
#педофилия
#полиция
#санкт-петербург
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В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь
03 декабря 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

В Екатеринбурге подросток избил женщину, не продавшую ему алкоголь.
Telegram-канал E1.RU пишет, что инцидент случился 2 декабря на улице Старых Большевиков в продуктовом магазине. Несовершеннолетний хотел купить алкоголь, но продавец отказалась продать спиртное. Парень начал ей угрожать и избивать.

Сотрудница громко закричала. Очевидцы сообщают, что школьник сломал руку мужчине, который попытался дать ему отпор. 

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.

Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.

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#полиция
#новости
#происшествие
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В Москве девочка выпрыгнула из окна, чтобы убежать к подруге, к которой не пускала мама
SHOT: школьница в Москве спрыгнула с третьего этажа, чтобы сбежать к подруге
03 декабря 2023, 16:12

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Москве 14-летняя школьница выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы пойти к подруге, к которой не отпускала мама. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл прошлым вечером. В живом доме в районе Сокол между 14-летней девочкой и её мамой вспыхнул конфликт. Школьнице нужно было идти на дополнительные занятия, но она хотела пойти к подруге. 

После ссоры девочка заперлась в своей комнате и, не долго думая, нашла способ отправиться к подруге. Она оделась, открыла окно и выпрыгнула с третьего этажа. Девочка приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла в гости, несмотря на возникшую боль в спине. 

Придя на место, она рассказала об этой истории, после чего мать подруги отвезла девочку в полицию, откуда вызвали скорую. Врачи госпитализировали подростка с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. 

Теперь семья школьницы может встать на учёт. 

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#москва
#конфликт
#окно
#семья
#инцидент
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На Новорижском шоссе в ДТП попали 15 машин из-за снегопада
03 декабря 2023, 15:19

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Авария парализовала движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы.
Baza пишет, что ДТП попали 15 машин. Виной топу снегопад, который накрыл Москву. По оценкам синоптиков, за воскресенье и ночь понедельника выпадет треть месячной нормы осадков. 

В районе Истры столкнулись несколько машин, а из-за плохой видимости остальные автомобили попали в ДТИ. В итоге 15 поврежденных автомобилей и перекрытое движение в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что Maybach российского рэпера Василия Вакуленко, известного поклонникам как Баста, попал в ДТП на выезде с питерской «Газпром Арены», где прошёл концерт артиста. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в момент аварии Баста сидел на заднем сидении автомобиля.

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#снегопад
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В Екатеринбурге мужчина после трех инсультов сбежал от жены из больницы
03 декабря 2023, 12:39

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.
Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.

«Он не узнал сына и напал на него с ножом. Я вызвала полицию, а они «скорую». Его увезли в больницу», — сообщила женщина.
Когда жена приехала, чтобы забрать мужа домой, он сбежал от неё вместе со своими документами. 

«Ребенок в истерике ждёт его. Малыш бегает к дверям каждую ночь», — рассказывает женщина. 
Добровольческий отряд «Лиза Алерт» ищет мужчину. В день побега на нём были темно-синяя куртка, черная кофта, спортивные штаны и кроссовки. У мужчины короткие черные волосы с проседью и карие глаза. 

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#больница
#инсульт
#семья
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В Дагестане задержали двух девочек-подростков, избивших сверстницу
МВД: в Махачкале задержали девочек 16 и 17 лет за избиение сверстницы
03 декабря 2023, 12:29

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские задержали двух девочек 16 и 17 лет, которые избили сверстницу в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Днём ранее в сети появилось видео, на котором две девушки избивают руками и ногами третью, которая лежит на земле. Потерпевшая кричит, извиняется и просит их остановиться. 

Полицейским удалось установить участниц конфликта и доставить их вместе с родителями в отделение полиции. По данным следствия, подобные инциденты случались и ранее. 

В ходе допроса одна из участниц рассказала, что попавшая на видео драка произошла 20 сентября. Ей предшествовал длительный конфликт. Девочка рассказала, что её сверстница сначала угрожала, а потом оскорбила её мать. После этого допрашиваемая ударила свою оппонентку, развязалась драка, в которую вступила и третья участница. 

Девочки, избившие сверстницу, поставлены на учёт. По окончании следственных мероприятий в отношении юных девушек и их родителей будут приняты предусмотренные законом меры. 

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