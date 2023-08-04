В Запорожской области задержали украинского агента, планировавшего покушение

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В Запорожской области задержали гражданина Украины, который планировал совершить террористический акт в отношении сотрудника администрации региона. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. При обыске в его доме обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства.
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Анастасия Чинкова