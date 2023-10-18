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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное».
«В Запорожье прогремели взрывы, передают корреспонденты «Общественного», — пишет украинский телеканал в Telegram.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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