В Запорожской области бесследно исчезла 13-летняя девочка

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13-летняя девочка пропала, пытаясь выехать из Запорожской области к маме в Днепр, сообщает Telegram-канал Baza.
В полицию города Приморска (Запорожская область) поступил звонок от 42-летнего мужчины. Он рассказал, что неизвестный человек забрал ее дочь, которая проживала с бабушкой, и увез ее на машине в неизвестном направлении.
Правоохранители обратились к бабушке подростка, которая заявила, что отец практически не принимал участия в жизни дочери, а в последний раз ее видел в 2014 году. Она рассказала, что девочку действительно увез друг семьи к матери, которая живет в Днепре.
Мать подтвердила эту информацию и пообещала полицейским предоставить все необходимые доказательства, как только дочка доберется до дома.
Однако, девочка выехала из Приморска 21 августа, и до сегодняшнего дня от нее нет никаких вестей.
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Правоохранители обратились к бабушке подростка, которая заявила, что отец практически не принимал участия в жизни дочери, а в последний раз ее видел в 2014 году. Она рассказала, что девочку действительно увез друг семьи к матери, которая живет в Днепре.
Однако, девочка выехала из Приморска 21 августа, и до сегодняшнего дня от нее нет никаких вестей.
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Евгения Парфентьева