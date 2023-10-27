В Запорожской области ФСБ пресекла деятельность трех агентурных групп разведки Украины

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Федеральная служба безопасности РФ в Запорожской области задержала участников трех агентурных групп, координируемых Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Сообщается, что при задержании один из агентов погиб. Информацию сообщает ТАСС.
«В ходе оперативных мероприятий задержаны состоящие в составе групп администраторы информационных ресурсов украинского средства массовой информации «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь - це Украина», используемых иностранной разведкой для сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона», — сообщили изданию в Центре общественных связей.Агент ГУР МО, который оказывал вооруженное сопротивление, был убит ответным огнем. В ходе обыска в его жилище обнаружили самодельную бомбу, автомат АКМС и гранату РГН.
Ранее ФСБ РФ показала видео с места ликвидации завербованного СБУ террориста в военкомате Твери. Посмотреть видеоролик можно в нашем материале.
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