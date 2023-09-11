В заповеднике «Горки Ленинские» сгорели постройки киногородка

Фото: Фотобанк МО
В подмосковных Горках Ленинских загорелись две нежилые постройки. Пожар локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Площадь пожара составила 54 кв м. По предварительной информации, пострадавших. Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские».
Как отмечает телеграм-канал SHOT, на этой территории находятся декорации, дома и улицы. Там снимали сериал «Анна-детективъ», фильмы «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате». Киногородок расположен рядом с городом Видное.
В 2020 году там уже был пожар, который охватил 600 «квадратов». Тогда огонь нанёс значительный ущерб декорациям.
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Как отмечает телеграм-канал SHOT, на этой территории находятся декорации, дома и улицы. Там снимали сериал «Анна-детективъ», фильмы «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате». Киногородок расположен рядом с городом Видное.
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Лора Луганская