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В заповеднике «Горки Ленинские» сгорели постройки киногородка

11 сентября 2023, 10:00
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

В подмосковных Горках Ленинских загорелись две нежилые постройки. Пожар локализован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Площадь пожара составила 54 кв м. По предварительной информации, пострадавших. Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские».

Как отмечает телеграм-канал SHOT, на этой территории находятся декорации, дома и улицы. Там снимали сериал «Анна-детективъ», фильмы «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате». Киногородок расположен рядом с городом Видное.


В 2020 году там уже был пожар, который охватил 600 «квадратов». Тогда огонь нанёс значительный ущерб декорациям.

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#пожар
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#происшествие
#подмосковье
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Женщина оторвала ребенку два пальца, прищемив их дверью в ТЦ Петербурга
11 сентября 2023, 09:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

В торговом центре на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге женщина оторвала пятилетнему ребенку два пальца, сильно хлопнув дверью, выходя из туалета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина выходила из туалета и не заметив ребенка сильно хлопнула дверью, которой прищемило руку пятилетнему ребенку, в результате чего ему частично оторвало два пальца. Ребенок был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести.

После осмотра врачи диагностировали у ребенка неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. При этом виновница спокойно продолжила делать покупки в торговом центре. Сейчас по данному факту проводят проверку сотрудники полиции.

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Подросток ранил ножом четверых человек в школе в Ростовской области
11 сентября 2023, 08:48

Фото: iStock/vmargineanu

В хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых  взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Никто из учеников учебного заведения не пострадал. Все пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести. С ними работают врачи. 

По некоторым данным, один мужчина получил пять ножевых ранений. Он привел свою внучку в первый класс. Он госпитализирован.

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В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным
LADbible: В Великобритании сотрудница тюрьмы получила срок за роман с заключенным
11 сентября 2023, 05:25

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Великобритании сотруднице тюрьмы вынесли приговор за то, что она завела роман с заключенным и снабжала его наркотиками. Об этом пишет LADbible.
Джоан Хантер в декабре 2020 года тайно пронесла на территорию тюрьмы города Солфорд, графство Большой Манчестер, мобильный телефон и марихуану, а позже передала их заключенному Коннору Уиллсу. 27-летнюю женщину 6 сентября приговорили к трем годам лишения свободы.

Следователи установили, что между Хантер и преступником завязался роман, и сотрудница тюрьма совершала ради возлюбленного должностные преступления.

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В Кривом Роге звучат взрывы
ТСН: В Кривом Роге звучат взрывы
11 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Украине звучат взрывы в городе Кривой Рог Днепропетровской области звучат взрывы. Об этом сообщает ТСН.
«Кривой Рог — мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге», — говорится в публикации.

Согласно онлайн-картам воздушных тревог министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.

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Пьяный сахалинец устроил стрельбу из ружья на парковке
11 сентября 2023, 03:06

Фото: iStock/Chalabala

Сахалинец устроил ночную стрельбу на автомобильной парковке возле дома. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЧП Сахалин».
Уточняется, что инцидент случился в селе Сокол в Долинском районе. Мужчина с предметом, похожим на ружье, вышел из многоэтажки около 12 ночи и стал стрелять в воздух. Из-за стрельбы сработали сигнализации машин, припаркованных у дома. Однако никто из жильцов не решился утихомирить буйного мужчину.

Спустя время стрелка задержали полицейские, мужчина оказался пьян. Отмечается, что оружие, которое он использовал, было оформлено должным образом. Информация о пострадавших и поврежденных автомобилях отсутствует. 

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SHOT: Под Новосибирском мужчина убил умственно отсталого школьника
SHOT: Под Новосибирском мужчина случайно убил умственно отсталого школьника
11 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/blinow61

Под Новосибирском садовод во время заготовки дров случайно убил умственно отсталого семиклассника. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что трагедия случилась в селе Бочкарёво Черепановского района. Рабочий садоводческой фирмы отправился в лес, чтобы заготовить дрова на зиму. Помочь 29-летнему мужчине вызвался 14-летний сын коллеги.

Мужчина пилил сухостой бензопилой, после чего подросток укладывал дрова штабелями. В какой-то момент мальчик отвлекся, и ему на голову рухнул огромный сук. Подросток скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что он учился в специальной школе для умственно отсталых.

В настоящее время садовода задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Минобороны: Российские силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
11 сентября 2023, 01:59

Фото: iStock/alexeynovikov

Силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

В свою очередь белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал, что инцидент произошёл в Яковлевском городском округе. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Пострадавших, по словам главы региона, на земле уже работают оперативные службы.

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Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли живой
11 сентября 2023, 01:19

Фото: Фотобанк Московской области

В Екатеринбурге 12-летню девочку, не вернувшуюся ранее ночевать домой, нашли живой. Поиски ребенка начались 10 сентября рано утром, а в 09:30 подросток был найден. Об этом пишет Е1.
Уточняется, что девочка проживает в Чкаловской районе города. Она не вернулась домой в субботу, 9 сентября, а 10 сентября в 05:00 подростка начали искать. Полиция занималась поисками вместе с волонтерами отряда «Подъем».

Подробности инцидента, в частности, где ребенок провёл ночь, пока не сообщаются.

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Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Mash: Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
11 сентября 2023, 01:12

Фото: iStock/aapsky

Легкомоторный самолет ВСУ 10 сентября в 9:00 атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В публикации говорится, что границу России пересек серебристый А-32 украинской компании «Аэропракт», после чего сбросил в районе сел Юрковичи и Чуровичи осколочный боеприпас ВОГ и скрылся.

По информации канала, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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Достижения.рф